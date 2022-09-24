Image:Amazon.co.jp こちらは、（株）メディアジーンのコマースチームが編集・執筆した別企画の記事です。Amazon（アマゾン）では、2022年9月24日9時から9月27日23時59分まで「Amazonタイムセール祭り」を開催中。現在、AirPods Proが11%オフ、Apple Watch series5がセール特価など、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。また、さまざまなジャンルのKindle本200万冊以上が読み