¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃËÀ­¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Î´ð½à¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¸«¤¿ÌÜ¤ä¡¢É½ÌÌ¾å¤Î¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¤è¤µ¤ò¡¢Ì¥ÎÏ¤ÈÍú¤­°ã¤¨¤ë¤ÈÄË¤¤ÌÜ¤Ë¹ç¤¦¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï½÷À­¤«¤é¸«¤¿¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃËÀ­¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¡×¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¥ÎÏÅª¤ÊÃËÀ­¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÜ¼¡¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÌ¥ÎÏÅª