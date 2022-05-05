セブン-イレブン・ジャパンは、カウンター商材の「お店で揚げたカレーパン」を全国拡大する。同商品は、21年6月末から東京・神奈川・東海地方の一部エリアで販売開始され、取扱店舗数は、4月26日に千葉県・埼玉県の全店舗が加わり4月時点で1万1000店舗へ拡大。5月以降、全国展開に向けてエリアをさらに広げていく。これまでの販売状況について、4月28日、商品政策説明会で発表した青山誠一取締役執行役員商品本部長兼物流管