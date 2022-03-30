愛知県警は30日、電車内で盗撮目的で女子高校生にスマートフォンを向けたとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いで県警前捜査4課長妹尾利彦警視（59）を送検した。名古屋地検は勾留請求したが、認められず、警視は釈放された。県警などは任意で捜査する。送検容疑は28日午後10時50分ごろ、名古屋市内を走るJR東海道線の車内で、女子高校生の体や下半身の盗撮目的でスマホを向けた疑い。捜査関係者によると、県警が押収した警