ULTRA JAPAN

精神科医が解説。脳の「独り言」を止める、音楽でストレス解消する仕組み

なんとなく気分が上がらない。忙しいのに、休日も疲れが抜けない……。そんな「なんとなくしんどい」を感じている人は多いのではないでしょうか。 …