ULTRA JAPAN
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日割り発表！1日目にZedd B2B Knock2、2日目にAlessoが登場【ULTRA JAPAN 2026】
2026年9月19日（土）・20日（日）に東京・お台場で開催される「ULTRA JAPAN 2026」の、アーティスト出演日程（日割り）が発表されました。1日目…
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音楽フェスの楽しみ方、あなたは多数派？少数派？【全10問】
音楽フェスの楽しみ方って、実は人それぞれ。同じ会場にいても、隣の人とはまったく違う過ごし方をしているかもしれません。 そこで今回は、フェス…
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音楽フェスの楽しみ方、あなたは多数派？少数派？【全10問】
音楽フェスの楽しみ方って、実は人それぞれ。同じ会場にいても、隣の人とはまったく違う過ごし方をしているかもしれません。 そこで今回は、フェス…
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フリー音源が40億回再生の世界的ヒット曲に！ Alan Walkerの知られざる素顔5選【ざっくりDJ紹介】
ULTRA JAPAN 2026に出演する、幻想的な世界観とドラマチックなサウンドが持ち味のDJ、Alan Walker（アラン・ウォーカー）。ステー…
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フルラインナップ解禁 KEN ISHII B2B RISA TANIGUCHI、DJ WILDPARTYら国内アーティスト続々決定【ULTRA JAPAN 2026】
日本最大級の都市型ダンスミュージックフェスティバル「ULTRA JAPAN 2026（ウルトラジャパン 2026）」が、2026年9月19日(土)～20日(日)の…
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アジア人女性初の記録を塗り替えてきた、Peggy Gouの知られざる素顔5選【ざっくりDJ紹介】
今年のULTRA JAPANに出演するPeggy Gou（ペギー・グー）。TikTokなどのSNSで世界的に大ヒットした曲「Nanana」で知られる、今や世界トッ…
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【ざっくりDJ紹介】ロシア・オランダ・イギリスの猛者が集結。謎の新スーパーグループ”HALŌ”の正体に迫る
ULTRA JAPAN 2026に登場する「HALŌ（ヘイロウ）」というユニットをご存じでしょうか。ダンスミュージックファンの間では昨年から「ついに…
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第2弾ラインナップ発表 Afrojack B2B R3HAB、Alan Walkerら8組が出演決定【ULTRA JAPAN 2026】
日本最大級の都市型ダンスミュージックフェスティバル「ULTRA JAPAN 2026（ウルトラジャパン 2026）」が、2026年9月19日(土)～20日(日)の…
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精神科医が解説。脳の「独り言」を止める、音楽でストレス解消する仕組み
なんとなく気分が上がらない。忙しいのに、休日も疲れが抜けない……。そんな「なんとなくしんどい」を感じている人は多いのではないでしょうか。 …
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2026年夏の大型フェスを席巻！グラミー受賞DJ「Zedd」×コーチェラ新鋭DJ「Knock2」の最強タッグ「Zedd B2B Knock2」とは何者か【ざっくりDJ紹介】
グラミー賞の受賞歴を持つZedd（ゼッド）と、カルフォルニアから世界へ躍進する新鋭のKnock2（ノックツー）。 世代もプレイスタイルも…
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【フェス初心者必見】ULTRA JAPANって実際どう？客層や服装・アクセスまで編集部が解説
東京・お台場で開催される日本最大級の都市型ダンスミュージックフェス「ULTRA JAPAN」。 「どんなフェスなの？」「当日の準備は何をすればい…
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元建設作業員、脳腫瘍を乗り越えて世界へ――日本が誇るDJ・＼ØU$UK€ ＼UK1MAT$U（行松陽介）の数奇な人生【ざっくりDJ紹介】
\ØU$UK€ \UK1MAT$U（行松陽介）は1979年大阪生まれのDJ。ジャンルの壁を軽々と飛び越える型破りなプレイスタイルと、上半身裸で汗だくにな…
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UKドラムンベースの頂点が集結！スーパーグループ「WORSHIP」とは何者か【ざっくりDJ紹介】
WORSHIP（ワーシップ）は、UKドラムンベースシーンを代表する4組のアーティスト、Sub Focus（サブ・フォーカス）、Dim…
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「スクーター売ってDJになった」Alessoの知られざる素顔5選【ざっくりDJ紹介】
ULTRA JAPANに出演する世界的DJ、Alesso（アレッソ）。キラキラのサウンドとイケメンっぷりで日本でも絶大な人気を誇る彼ですが、その素顔はちょっと…
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「ULTRA JAPAN 2026」 チケット販売情報 【随時更新】
日本最大級の大型ダンスミュージックフェス「 ULTRA JAPAN 2026（ウルトラジャパン 2026)」が、2026年9月19日(土)～20日(日)の2日間、東…
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「ULTRA JAPAN 2026」第1弾ラインナップ発表 Zedd B2B Knock2、Alessoら7組が出演決定
日本最大級の都市型ダンスミュージックフェスティバル「ULTRA JAPAN 2026（ウルトラジャパン 2026）」が、2026年9月19日(土)～20日(日)の…
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【初体験】ライブドアニュース編集部が「ULTRA JAPAN 2025」に行ってみた～事後レポート～
今年ライブドアでは「ULTRA JAPAN」とタッグを組み、特別コラボ企画「ULTRA JAPAN MAGAZINE」立ち上げ、さまざまなコンテンツを制作しました。10周年…
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【ULTRA JAPAN 2026】昨年の来場者スナップ20選！コーデ＆リアルな楽しみ方まとめ
2026年9月19～20日、東京・お台場でULTRA JAPAN 2026が開催されます。「どんな人が来るの？」「初めてでも楽しめる？」そんな疑問に答えるべく…
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ピースサインってもう古い？ ULTRA JAPAN、8年分の写真でポーズ傾向をAI分析してみた
最近、カメラを向けられた瞬間、戸惑う。「ピースサインって今、みんなしてるっけ？」特に音楽フェスなんかに行くと、スマホで友人たちと一緒に…
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「自分らしさ」×「冒険」がポイント！ ULTRA JAPAN最新フェスコーデを紹介
夏といえば音楽フェス。今年も全国各地でさまざまなフェスが盛り上がるなか、9月19～20日には東京・お台場で「ULTRA JAPAN 2026」が開催されま…