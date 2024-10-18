本の話WEB
-
2025年大河ドラマ『べらぼう』の主人公、蔦屋重三郎とは？ 『蔦屋重三郎 江戸を編集した男』（田中 優子）
蔦屋重三郎は一七五〇年（寛延三）に新吉原（いまの浅草寺裏の千束四丁目）で生まれ、一七九七年（寛政九）に亡くなった版元、つまり出版業者である…
-
アルツハイマー型認知症になっても心は失われない 『認知症は病気ではない』（奥野 修司）
「つらいです」 「不安です」 「どうなるか心配でたまりません」 「死のうかなと思うて、ええ、何度も泣きました……」 まさかこんな言葉を認知…
-
第4回「本屋が選ぶ大人の恋愛小説大賞」候補作発表
『一番の恋人』（KADOKAWA）君嶋彼方 『一番の恋人』（KADOKAWA）君嶋彼方 『星が人を愛すことなかれ』（集英社）斜線堂有紀 『星が人を愛すことな…
-
『ナースの卯月に視えるもの2 絆をつなぐ』第1話無料公開 『ナースの卯月に視えるもの2 絆をつなぐ』（秋谷 りんこ）
大人気シリーズ第二弾『ナースの卯月に視えるもの2絆をつなぐ』の第1話を無料公開！ 完治の望めない患者が集う長期療養型病棟に勤める…
-
ファイナンス理論が導き出した「経済学的にもっとも正しい投資法」とは？ 『新・臆病者のための株入門』（橘 玲）
本書は2006年4月に刊行され、現在まで26刷を重ねるロングセラーとなった『臆病者のための株入門』に「臆病者のための新NISA活用術」を加えて…
-
宮島未奈『婚活マエストロ』刊行に寄せて 『婚活マエストロ』（宮島 未奈）
『成瀬は天下を取りにいく』で本屋大賞を受賞！いま最も注目される作家のひとり、宮島未奈さん待望の最新作『婚活マエストロ』が本日発売です！「成…
-
「幸福感が胸いっぱいに」「あきれながらも愛おしい」――朝倉かすみさん最新作『よむよむかたる』を読んだら「時間の流れが優しくなった」。 『よむよむかたる』（朝倉 かすみ）
『よむよむかたる』（朝倉かすみ） 『平場の月』『にぎやかな落日』など数々の作品で鮮烈な印象を残す朝倉さん。9月19日に発売された最新作『よむよ…
-
累計80万部突破！「紅雲町珈琲屋こよみ」シリーズ第12弾。小蔵屋、まさかの閉店!?『時間の虹』ほか
小蔵屋が閉店!? 7年の時間を隔てた、新たな関係 『時間の虹』吉永南央 静かな時間が流れる、いつもの小蔵屋。オーナーシェフだったバク…
-
カンマ、あるいは読（とう）点 『時間（とき）の虹』あとがきにかえて
カンマ、あるいは読(とう)点――『時間(とき)の虹』あとがきにかえて―― 「紅雲町珈琲屋こよみ」シリーズの著者、吉永…
-
唯川恵、最新刊『おとこ川をんな川』より 第2話「かそけき夢の音」の冒頭を無料公開 『おとこ川をんな川』（唯川 恵）
作家デビューから40年、一貫して女性の恋愛や友情、生き方を描いてきた唯川さんが、満を持して故郷・金沢を舞台に紡いだ最新作『おとこ川をん…
-
堕落することと人生を諦めることの違い――樋口有介インタビュー 『枯葉色グッドバイ』（樋口 有介）
2021年10月26日、那覇の自宅で亡くなっているのが発見された作家・樋口有介さん。 『ぼくと、ぼくらの夏』で1988年にサントリーミステリ…
-
「まさかこんなにも実のある有意義な話し合いになるとは」「本を愛そうと思わせてくれた夏」――第11回高校生直木賞 参加生徒の声（1）
第一回｜第二回｜第三回 【第一回】 ■立命館慶祥高等学校（北海道）村中みなみ「日常では得難い新鮮なもの」 ■駒込学園駒込高等学校（東…
-
「不足は反省に、充実は思い出に」「『良さ』でぶつかっていく議論」――第11回高校生直木賞 参加生徒の声（2）
第一回｜第二回｜第三回 【第二回】 ■東京都立三鷹中等教育学校（東京都）横田莉子「その宝箱の中身は」 ■国際基督教大学高等学校（東京…
-
「自分の言葉で語ってみようと思った」「期待したのは純然たる言葉での殴り合いである」――第11回高校生直木賞 参加生徒の声（3）
第一回｜第二回｜第三回 【第三回】 ■茨城キリスト教学園中学校高等学校（茨城県）山根なな「お気に入りの世界を一つでも」 ■埼玉県立大…
-
「元気に歳をとりたい!!」「これはいいぞ、いいぞ」――朝倉かすみさん最新作『よむよむかたる』に魅せられる人の声がとまらない！ 『よむよむかたる』（朝倉 かすみ）
『よむよむかたる』（朝倉かすみ） 『平場の月』『にぎやかな落日』など数々の作品で鮮烈な印象を残す朝倉さん。9月19日に発売された最新作『よむよ…
-
＜中国のスティーヴン・キング＞蔡駿さん来日記念トークショー＆サイン会開催！
中国サスペンス小説の第一人者、蔡駿さん初の来日イベントが開催されます！ 二十代でデビューし、すでに多くの作品が映像化され、欧米やアジア…
-
唯川恵、最新刊『おとこ川をんな川』より 表題作「おとこ川をんな川」の冒頭を無料公開 『おとこ川をんな川』（唯川 恵）
作家デビューから40年、一貫して女性の恋愛や友情、生き方を描いてきた唯川さんが、満を持して故郷・金沢を舞台に紡いだ最新作『おとこ川をん…
-
「ゾクゾクきました」「熱さと疾走感」女性書店員も激ハマり！『イッツ・ダ・ボム』（井上先斗）書店員応援コメント〈後篇〉 『イッツ・ダ・ボム』（井上 先斗）
2024年9月10日に発売され、各紙誌で取材・書評が相次ぎ、TBS「王様のブランチ」でも特集された井上先斗さんのデビュー作『イッツ・ダ・ボム』。…
-
「夢中になれる事がある人が結局一番強い！」。朝倉かすみさん最新作『よむよむかたる』は「遠くで、でもたしかに灯る希望のような物語」。 『よむよむかたる』（朝倉 かすみ）
『よむよむかたる』（朝倉かすみ） 『平場の月』『にぎやかな落日』など数々の作品で鮮烈な印象を残す朝倉さん。9月19日に発売された最新作『よむよ…
-
『俺たちの箱根駅伝』の季節（とき）が来た 駅伝シーズン到来！ 読めば観戦が100倍楽しくなる！
駅伝の季節がやってきました。悲喜こもごもの、アツいドラマが今年も生まれようとしています。 そんな駅伝観戦にぴったりなのが、池井戸潤さんの最新…