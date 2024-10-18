ファイナンス理論が導き出した「経済学的にもっとも正しい投資法」とは？ 『新・臆病者のための株入門』（橘 玲）

本書は2006年4月に刊行され、現在まで26刷を重ねるロングセラーとなった『臆病者のための株入門』に「臆病者のための新NISA活用術」を加えて…