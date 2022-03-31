はじまりは兄との歪んだ関係 他者からの承認を求めて行き着いたのは･･･ 千穂の場合【生きづらさを感じる人々41】 - 渋井哲也

※この記事は2022年03月28日にBLOGOSで公開されたものです 「兄との関係が気になっていました。年が近くて、ずっと一緒にいた気がします。私は虐待だ…