BLOGOS
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BLOGOSサービス終了のお知らせ - BLOGOS編集部
※この記事は2022年03月31日にBLOGOSで公開されたものです 平素よりBLOGOSをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 2009年10月5日にサイトオ&…
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なぜ日本からは韓国の姿が理解しにくいのか 識者が語る日韓関係の行方 - 島村優
※この記事は2022年03月31日にBLOGOSで公開されたものです 3月9日に投票が行われた韓国大統領選挙で、尹錫悦氏が当選し5月に次期大統領に就任する。…
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「世紀末覇王」からコロナ禍の競馬まで――27歳の競馬ウォッチャーが超ざっくり振り返る22年間の競馬人生 - 村林建志郎
※この記事は2022年03月31日にBLOGOSで公開されたものです 突然ですが、本稿が最終回です。 2021年5月以来、都度競馬にまつわるお話を書いてきたわ…
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「いまの正義」だけが語られるネット社会とウェブ言論の未来 - 御田寺圭
※この記事は2022年03月31日にBLOGOSで公開されたものです 提言型ニュースサイトであり、同時に言論人によるオピニオン・プラットフォー…
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子どもへの性犯罪を防げ 政界を動かし日本版DBS導入検討に向かわせた2人- 今、子育て世代が社会を変えている（高崎順子） - BLOGOS編集部
※この記事は2022年03月31日にBLOGOSで公開されたものです 「罰」「無理ゲー」と表現されるほど、ハードな日本の子育て環境。今そこ…
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BLOGOS執筆を通じて垣間見たリーマンショック後10年の企業経営 - 大関暁夫
※この記事は2022年03月31日にBLOGOSで公開されたものです この3月一杯でBLOGOSのページ更新が終了するという話をうかがい、一抹の寂しさを感…
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YouTubeにFANZA…ライバル増えた苦難のテレビ業界がこの10年で遺したもの - 松田健次
※この記事は2022年03月30日にBLOGOSで公開されたものです 3月下旬、BS放送の新たなチャンネルが開局した。21日「BSよしもと」、26日「BS松竹東急」…
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「ブログでのし上がれたのはラッキーだった」国会議員と元官僚が語るネット論壇の栄枯盛衰 - BLOGOS編集部
※この記事は2022年03月30日にBLOGOSで公開されたものです 毎日のようにSNSで炎上を見かける昨今。特に有名人や、政治家などの公職者は批判の的にな…
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「時間の無駄だった」と後悔する元″転売ヤー″も なぜ悪質転売の法規制は難しいのか - 清水駿貴
※この記事は2022年03月30日にBLOGOSで公開されたものです サプリメントや化粧品のサンプルをフリマサイトで転売し、月6～7万円を稼ぐ－…
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ベビーカーのままバスに乗れるようになった。多胎児家庭を救った「当事者ではない」人間の存在 - 今、子育て世代が社会を変えている②（高崎順子） - BLOGOS編集部
※この記事は2022年03月30日にBLOGOSで公開されたものです 「罰」「無理ゲー」と表現されるほど、ハードな日本の子育て環境。今そこ…
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値上げのユニクロ、しまむらに対し価格据え置きの無印良品、ワークマン どちらの戦略が功を奏すか - 南充浩
※この記事は2022年03月29日にBLOGOSで公開されたものです 値上げを発表したユニクロ、しまむらに勝機はあるか リーマンショック以降、毎年の…
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「早期退職の募集」相次ぐ大手企業と「定年引き上げ」目指す政府 日本の働き方はどこに向かうのか - 後藤早紀
※この記事は2022年03月29日にBLOGOSで公開されたものです 新卒で入社し、年功序列で上がっていく賃金制度のもと終身雇用で働く－－。 …
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ブログから論壇は作れたのか 12年7ヶ月で時代と合わなくなったBLOGOSにあっぱれ！ - 中川 淳一郎
※この記事は2022年03月29日にBLOGOSで公開されたものです 2022年3月31日をもって論壇サイト・BLOGOSが更新を停止、5月31日でサイトをクローズ…
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【笑って最終回】笑点から生まれた「毒蝮三太夫」人生なにがキッカケになるかわからない - 毒蝮三太夫
※この記事は2022年03月29日にBLOGOSで公開されたものです BLOGOS終わりだってな。残念だな、まあ始まったもんはいつか終わるんだから仕方ないけど、…
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はじまりは兄との歪んだ関係 他者からの承認を求めて行き着いたのは･･･ 千穂の場合【生きづらさを感じる人々41】 - 渋井哲也
※この記事は2022年03月28日にBLOGOSで公開されたものです 「兄との関係が気になっていました。年が近くて、ずっと一緒にいた気がします。私は虐待だ…
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ウクライナは「明日の我が身」。危機感を募らせるフランス国民と大統領選のゆくえ - Ayana Nishikawa（西川彩奈）
※この記事は2022年03月28日にBLOGOSで公開されたものです 5年に一度のフランス大統領選が、4月に実施される。本来であればメディアの報道や国民の関…
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「グラビアアイドルという職業をなくさないために」ネガティブな外野の声に負けずムーブメントを起こしていきたい【倉持由香コラム最終回】 - 倉持由香
※この記事は2022年03月28日にBLOGOSで公開されたものです BLOGOS読者の皆様、こんにちは！人妻尻職人の倉持由香です。BLOGOSの連載も今回が最終回と…
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もはや日本は経済大国ではない 「消費税減税で景気が回復」論の疑わしさ - 赤木智弘
※この記事は2022年03月26日にBLOGOSで公開されたものです 小手先の消費税減税ではとても間に合わない日本の現状 僕は「消費税を減税しろ」と主張す…
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「この漫画は、誰かを傷つけても書く」障がい者との不倫話を漫画にした理由 - 工藤まおり
※この記事は2022年03月25日にBLOGOSで公開されたものです 『46歳漫画家、20歳年下の障がい者と不倫して再婚しました。』という漫画がある。 タイト…
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ポッドキャストって実際どうなの？プロの参入で変化する音声メディア - 放送作家の徹夜は2日まで
※この記事は2022年03月25日にBLOGOSで公開されたものです 昨今、ポッドキャストの知名度が急上昇。雑誌などでも取り上げられる機会が増え、…