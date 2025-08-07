お持ち帰りされたいなら慎むべし！男性を弱気にさせる態度９パターン
「今日こそ決めたい！」と決心してデートに挑んだ男性は、女性の態度に一喜一憂するもの。では、どんな態度が男性の自信を失わせてしまうのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性344名に聞いたアンケートを参考に「本当はお持ち帰りされたいのに、『俺じゃ無理かも…』と男性を弱気にさせてしまう態度」をご紹介します。
【１】「時間大丈夫？」と男性の都合をやたら心配する
「自分が帰りたいから聞くのかなと思っちゃう」（20代男性）というように、こちらの気遣いを深読みされることもあるようです。この際「時間管理は自己責任」と割り切って男性に任せたほうが、誤解が生じないのではないでしょうか。
【２】「今日は楽しかったね」など、締めのような言葉を言う
「あれ、帰る準備？（苦笑）」（20代男性）というように、デートの感想だけを言うと「じゃあね」の前触れのように思われるかもしれません。ただし、「もっと遊んでたいくらいだよ」などと言い添えるだけで、俄然勇気を与えられそうです。
【３】「堅い女」であることを会話の端々でアピールする
「警戒されてるな、と思うと勇気がなくなる」（10代男性）というように、品行方正な部分を強調すると、男性を萎縮させてしまうようです。「軽い女じゃない」と言っておきたい気持ちはわかりますが、「だけど、今日は楽しくてこんな時間まで遊んじゃった」などのフォローも忘れないようにしましょう。
【４】「眠い」とつぶやき、大あくびを繰り返す
「退屈ってこと!?もう絶対に誘えない」（20代男性）というように、眠そうな女性を見て戦意を喪失する男性は少なくないようです。関係を発展させる意思があるなら「帰るの面倒くさくなっちゃった」などの思わせぶりな発言で、あくびという過失を払拭しましょう。
【５】ケータイばかりいじってメールを気にする
「約束があるのかな、とか悪い想像が膨らむ」（20代男性）というように、ケータイの向こう側の誰かにいらぬ嫉妬をして、敗北感を覚える男性もいます。デート中は極力ケータイを触らないのがマナーですが「女友達が失恋して…」など理由があれば、理解してもらえるのではないでしょうか。
【６】お酒を勧めてもやんわり断る
「楽しくないからなのか、帰る気だからか…」（20代男性）というように、お酒を断られると、デートそのものが失敗なのではないかと心配する男性もいるようです。「楽しいと飲みすぎちゃうから」などとお酒を控える前向きな理由を用意して、安心させてあげましょう。
【７】何度も時計を横目でチラ見する
「時間を気にされると自信がなくなる」（10代男性）というように、終電を気にして時計を見る仕草は「帰宅の意思」と受け取られる可能性が高そうです。「帰るなら、11時半くらいに出なきゃ」などとデート序盤でそれとなく宣言してから、その後の時間管理は男性任せにしたほうがいいかもしれません。
【８】「ペットが待っている」など帰宅の必要性を伝える
「お泊りデート、絶対ムリじゃん（泣）」（20代男性）というように、愛犬や愛猫の存在は男性を諦めモードにさせる絶大な効果があるようです。ペットの話題が出たときに「ごはん多めにあげて旅行しちゃうこともあるよ」などと、さりげなく「お泊りOK」を匂わせてはいかがでしょうか。
【９】「朝早いんだよね」と翌日の予定があることを匂わせる
「何かあるなら帰りたいよね…」（20代男性）というように、忙しそうな発言をすると、男性に「帰してあげたほうがいいかも」と気遣わせてしまうようです。帰りたい意思がないのなら、予定についてはギリギリまで伏せておいたほうがいいでしょう。
時間を気にする素振りや、誤解を生むような言動が、男性の勇気を奪い去ってしまうようです。気弱な男性や、察しの悪い男性には、少しダイレクトな助け船を出してあげてもいいかもしれません。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年4月10日から17日まで
対象：合計344名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
