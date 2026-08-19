大阪・関西万博の建設工事で下請け業者に水増し請求させ、会社に損害を与えたとして、大手ゼネコン「竹中工務店」で万博工事の総括作業所長を務めた男が逮捕されました。

【写真を見る】「大屋根リング」工事総括の竹中工務店社員を逮捕 大阪・関西万博の工事代金を下請けに水増し請求させた疑い 自宅リフォーム代などに充てさせたか 大阪府警

背任の疑いで逮捕された「竹中工務店」の社員・河井辰巳容疑者（61）。19日午前8時半すぎ、奈良市の自宅から警察に連行されました。

河井容疑者は、下請け業者に万博の工事費用を複数回にわたって水増し請求させ、会社に約1400万円の損害を与えた疑いがもたれています。

水増し分を自宅のリフォーム代などに充当か

捜査関係者によりますと、河井容疑者は「大屋根リング」など関連工事の総括作業所長でしたが、水増し請求させた費用を自宅のリフォーム代などに充てさせていたとみられるということです。

警察は午前11時すぎから大阪市にある竹中工務店本社を家宅捜索し、容疑の裏付けを進めています。

河井容疑者の逮捕を受けて竹中工務店は“従業員が逮捕されたことは誠に遺憾です。関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます。この事態を厳粛に受け止め、警察による捜査に全面的に協力し、事実関係を確認したうえで、会社として厳正に対処いたします”とコメントしています。

また、博覧会協会は“万博工事に関連して（水増し請求が）行われていたことが事実であれば、それについては誠に遺憾であり、事態を厳粛に受け止めております。今後の捜査状況を注視するとともに、必要に応じて協力してまいります”とコメントしています。