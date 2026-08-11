今回ご紹介するのは、飼い主さんの膝の上でくつろぐ、甘えん坊のキジトラ猫ちゃん。気持ちよさそうに頭を撫でられたあと、両耳が思わぬ形になった姿が注目を集めました。投稿は100万回表示、7万いいねを記録し、「とてもかわいい！」「スゴい頭になっている」など、多くの反響が寄せられています。

【写真：頭を撫でられて気持ちよさそうな表情をする猫→手を離した直後の『まさかの光景』】

飼い主さんの膝でくつろぐキジトラ猫

Xアカウント『ごんねこ』に投稿されたのは、2歳のキジトラ猫、シャオリーちゃんです。ある日のこと、甘えん坊な性格のシャオリーちゃんは飼い主さんの膝でくつろいでいたのだとか。飼い主さんは、そんなシャオリーちゃんの頭をやさしく撫でていたそうです。

シャオリーちゃんは飼い主さんに全身をゆだね、膝の上でぴったりと収まっていたのだそう。さらに、目を細めてうっとりしていて、とても気持ちよさそうだったのだとか。飼い主さんとシャオリーちゃんの癒やしのひとときに、猫好きなら思わず頬が緩んでしまいそうです。

撫で終わっても両耳はぺたんこのまま！？

気持ちよさそうに撫でられていたシャオリーちゃんですが、飼い主さんが撫でていた手をそっと離すと…なんと、シャオリーちゃんの両耳はぺたんと倒れたままになっていたそうです。まるで、「なでなで、もう終わり…？」「まだ撫でられたいよ」と伝えているかのようにも見えます。

耳は倒れているものの、表情は変わらずリラックスしたままのシャオリーちゃん。まるで、余韻に浸りながら次のなでなでを待っているかのような姿が、なんともかわいらしく映ります。投稿を見たXユーザーたちからも、「次の撫で待ちかな」「ずっと見てられる」などの声が多く寄せられていました。

Xアカウント『ごんねこ』では、シャオリーちゃんを含む3匹の猫たちの日常やかわいい写真が多数投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ごんねこ」さま

執筆：Hana

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。