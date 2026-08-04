「176cm 股下90cm 無加工ハイレグバニー」元アイドル22歳、コスプレにネット騒然「スタイルえげつない」
コスプレイヤーの緑川希星が4日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
今回の投稿では「176cm 股下90cm 無加工ハイレグバニー」とつづり、バニーガールのコスプレ姿を披露。ファンからは「可愛すぎる」「スタイルえげつない」「美しい」などの反響が寄せられている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
今回の投稿では「176cm 股下90cm 無加工ハイレグバニー」とつづり、バニーガールのコスプレ姿を披露。ファンからは「可愛すぎる」「スタイルえげつない」「美しい」などの反響が寄せられている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）