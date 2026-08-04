『ほどなく、お別れです』Blu-ray＆DVD8.19発売決定 浜辺美波＆目黒蓮の特別インタビューの一部を公開
浜辺美波と目黒蓮がダブル主演をした映画『ほどなく、お別れです』のBlu-rayとDVDが8月19日に発売される。パッケージ発売を記念し、未公開エピソード満載の浜辺と目黒の特別インタビューの一部が公開された。
【動画】浜辺美波＆目黒蓮の特別インタビューを一部公開
本作は長月天音のデビュー作「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）の実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した清水美空（浜辺）と、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナー・漆原礼二（目黒）がタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語だ。2月に公開され、興行収入47億円の大ヒットを記録した。
豪華版と通常版が発売され、豪華版は大ボリュームの3枚組。未公開シーンや初公開のメイキング映像、主演2人の特別インタビューなど、ここでしか見られない貴重映像のほか、イベント映像をはじめとした映画公開時のプロモーション映像まで余すところなく収録。加えて、封入特典として、ブックレット、ビジュアルカード2種が付いた特製三方背ケース仕様となっている。
浜辺と目黒の特別インタビューでは、誰よりも真摯に故人と遺族に寄り添う…という悲しみに向きあう撮影が続く中で、特に印象に残ったシーンについて語っている。浜辺が挙げたのは、“比奈ちゃんとのシーン”。死を受け入れていない少女と美空の会話は、辛かったけれど美空自身の転機にもなったシーンとして印象に残ったようだ。目黒が挙げたのは、“漆原自身の一番辛いシーン”。霊安室で行われたそのシーンの撮影日は実は目黒の誕生日であり、図らずも生と死について考えさせられる一日になったと語る。
また、共演者の演技にもらい泣きしそうになる度に、葬儀の場では泣かない“葬祭プランナー”の仕事に思いを馳せるなど、撮影の裏側に迫るエピソードが多く語られている。他にも豪華版には未公開シーン「漆原 納棺の儀 ディレクターズ ver.」「美空 訓練の日々 未公開ディレクターズカット」やメイキング映像、納棺の儀の撮影を振り返る鼎談など、『ほどなく、お別れです』をより深く知ることのできる映像特典が4時間半以上収録されている。
映画『ほどなく、お別れです』Blu-ray豪華版（税込9350円）、DVD豪華版（税込8250円）、DVD通常版（税込4730円）は8月19日発売。
【動画】浜辺美波＆目黒蓮の特別インタビューを一部公開
本作は長月天音のデビュー作「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）の実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した清水美空（浜辺）と、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナー・漆原礼二（目黒）がタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語だ。2月に公開され、興行収入47億円の大ヒットを記録した。
浜辺と目黒の特別インタビューでは、誰よりも真摯に故人と遺族に寄り添う…という悲しみに向きあう撮影が続く中で、特に印象に残ったシーンについて語っている。浜辺が挙げたのは、“比奈ちゃんとのシーン”。死を受け入れていない少女と美空の会話は、辛かったけれど美空自身の転機にもなったシーンとして印象に残ったようだ。目黒が挙げたのは、“漆原自身の一番辛いシーン”。霊安室で行われたそのシーンの撮影日は実は目黒の誕生日であり、図らずも生と死について考えさせられる一日になったと語る。
また、共演者の演技にもらい泣きしそうになる度に、葬儀の場では泣かない“葬祭プランナー”の仕事に思いを馳せるなど、撮影の裏側に迫るエピソードが多く語られている。他にも豪華版には未公開シーン「漆原 納棺の儀 ディレクターズ ver.」「美空 訓練の日々 未公開ディレクターズカット」やメイキング映像、納棺の儀の撮影を振り返る鼎談など、『ほどなく、お別れです』をより深く知ることのできる映像特典が4時間半以上収録されている。
映画『ほどなく、お別れです』Blu-ray豪華版（税込9350円）、DVD豪華版（税込8250円）、DVD通常版（税込4730円）は8月19日発売。