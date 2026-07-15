内科医が検証！てりたまバーガーの血糖値上昇は「妥当な上がり方」脂質が多いと急上昇しにくいという事実

「意外と知らない」しゃぶしゃぶ食べ放題での血糖値変動。内科医が『ホンマでっか!?TV』の裏話とともに検証

内科医と薬剤師が居酒屋で検証「ゆっくり時間をかけてお喋りしながら」食べる効果