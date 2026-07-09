『アイラップ』、“正しい使用法”呼びかけ「爆発している方への投稿です」 パッケージに注意を記載
“袋のラップ”として知られる『アイラップ』（岩谷マテリアル）が、9日までに公式Xを更新。“正しい使用法”について呼びかけた。
【写真】たくさんの「ニセラップ」を前に“ピンチ状態…”『アイラップ』のイラスト
投稿で「【注意喚起】」とし、「アイラップを縛って電子レンジ加熱し、爆発している方への投稿です」と呼びかけ。「パッケージにも記載しておりますが、危険なのでおやめください」と伝え、「発生した蒸気が逃げ場を失い、アイラップが膨み、最後は破裂します」と危険な理由を説明。「電子レンジを破損する事もあります」ともつづった。
同社は同様の注意喚起をたびたび行っており、2023年2月19日の投稿では「『アイラップ』は無条件に電子レンジ使用できるわけではありません…」「油分は電子レンジで温度が上がりやすく、耐熱温度の120度を超える可能性が高いのでご注意下さい…」「油性の食品とは、肉類、調味料など油分を含んだものを指しますが…糖類、塩分なども加熱時間によって高温になる可能性があります」と説明していた。
【写真】たくさんの「ニセラップ」を前に“ピンチ状態…”『アイラップ』のイラスト
投稿で「【注意喚起】」とし、「アイラップを縛って電子レンジ加熱し、爆発している方への投稿です」と呼びかけ。「パッケージにも記載しておりますが、危険なのでおやめください」と伝え、「発生した蒸気が逃げ場を失い、アイラップが膨み、最後は破裂します」と危険な理由を説明。「電子レンジを破損する事もあります」ともつづった。