【Amazon プライムデー】ケーブルや充電器などAnker製品が最大40%OFFに

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、先行セールが7月9日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、絡まないケーブルや急速充電器、モバイルバッテリーなどのAnker製品をご紹介。買い替えやアップデートを検討している人はお見逃しなく！

最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」

1.8m

0.9m

雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」

ケーブル一体型で荷物スッキリ。Ankerの大容量モバイルバッテリー

24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ

USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器

豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」

コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」

iPhone 15を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル

ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」

10000mAhの大容量。ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー

最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能

USB-CやHDMIなど、5つのポートを備えた「332 USB-C ハブ」

様々なガジェットがこれ1つにすっきりまとまるAnkerのポーチ

コクヨと共同開発。ガジェットや文具を入れられる「Anker Smart Pouch」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

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