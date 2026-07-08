【Amazon プライムデー】ケーブルや充電器などAnker製品が最大40%OFFに
今回は、絡まないケーブルや急速充電器、モバイルバッテリーなどのAnker製品をご紹介。買い替えやアップデートを検討している人はお見逃しなく！
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最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
1.8m
0.9m
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
1,790円 → 1,190円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
7,990円 → 5,990円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ケーブル一体型で荷物スッキリ。Ankerの大容量モバイルバッテリー
24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 Bluetooth スピーカー 12W出力 24時間連続再生)【ワイヤレスステレオ対応/小型/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵/バッテリー内蔵/ポータブル】(ブラック)
5,990円 → 3,890円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器
豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」
Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)
1,690円 → 1,290円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円 → 2,690円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
iPhone 15を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル
ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」
Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) 軽量 小型(モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 17 / 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)
3,490円 → 2,590円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
10000mAhの大容量。ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W マグセーフ対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ (ブラック)
8,490円 → 6,390円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
9,990円 → 7,490円（25%オフ）
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USB-CやHDMIなど、5つのポートを備えた「332 USB-C ハブ」
Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 100W USB PD対応 4K HDMIポート5Gbps 高速データ転送 USB-C/USB-Aポート搭載
2,990円 → 2,290円（23%オフ）
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様々なガジェットがこれ1つにすっきりまとまるAnkerのポーチ
Anker Style Pouch ガジェットポーチ ガジェットケース トラベルポーチ 難燃 小物入れポーチ 出張便利グッズ
4,990円 → 3,990円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コクヨと共同開発。ガジェットや文具を入れられる「Anker Smart Pouch」
Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact
3,980円 → 3,190円（20%オフ）
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Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
39,800円 → 34,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 23,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
154,800円 → 119,150円（23%オフ）
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Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スペースブラック
159,800円 → 139,800円（13%オフ）
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Samsung Galaxy S26 256GB｜ブラック｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.3インチ｜軽量約167g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,300mAh｜SM-S942QZKESJP
136,400円 → 113,300円（17%オフ）
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