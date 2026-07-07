『あすけん』AI栄養士の名前が発覚、白衣から浴衣姿に 願い事に「名前あったんだ」「“あすけんの女”って呼んでた」
健康管理アプリ『あすけん』公式X（@askenjp）が7日、七夕に合わせてイラストを投稿した。「『未来』と書いて『みき』という名前を今年こそ皆さんに覚えてもらえますように…」との願いに、「名前あったんだ」「“あすけんの女”って呼んでた」といった声が寄せられている。
【写真】白衣とのギャップ！七夕限定・あすけんの女のはんなり浴衣姿
未来さんは、同アプリに登場するAI栄養士。白衣姿で食事内容をアドバイスする姿で親しまれ、本来の名前は「未来（みき）」だが、SNSなどでは「あすけんの女」の愛称でも知られている。
今回は七夕に合わせ、普段の白衣姿とは異なる朝顔柄の浴衣姿を披露。「『未来』と書いて『みき』という名前を今年こそ皆さんに覚えてもらえますように…」と願いをつづった。
コメント欄には、「ずっと『みらい』さんだと思ってた！」「名前あったんだ」「“あすけんの女”って呼んでました」「みくさんだと思ってました」など、名前を初めて知ったという声が続出。また、「浴衣かわいい」「朝顔柄がお似合い」「これで名前を覚えました！」といったコメントも寄せられている。
【写真】白衣とのギャップ！七夕限定・あすけんの女のはんなり浴衣姿
未来さんは、同アプリに登場するAI栄養士。白衣姿で食事内容をアドバイスする姿で親しまれ、本来の名前は「未来（みき）」だが、SNSなどでは「あすけんの女」の愛称でも知られている。
コメント欄には、「ずっと『みらい』さんだと思ってた！」「名前あったんだ」「“あすけんの女”って呼んでました」「みくさんだと思ってました」など、名前を初めて知ったという声が続出。また、「浴衣かわいい」「朝顔柄がお似合い」「これで名前を覚えました！」といったコメントも寄せられている。