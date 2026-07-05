「コンビニのバイトの方がよっぽど稼げた」50代で未経験からWebライターに挑戦するも月収12万円以下の厳しい現実
ちゃあが自身のYouTubeチャンネルで「【50代早期退職】未経験の仕事は甘くなかった…月12万円のリアル」と題した動画を公開した。
50代で会社を早期退職し、未経験からWebライターに挑戦した自身の体験を通じて、フリーランスの厳しい現実とそこから得た教訓について赤裸々に語っている。
動画内でちゃあは、長年勤めたIT系の会社を退職後、同じ職種や接客業のアルバイトを避け、在宅でできるWebライターの仕事を選んだ経緯を説明。
「パソコン1台あれば始められる」という手軽さからスタートしたものの、現実は「思っていたより全然難しかった」と語る。
文章を書く以外にも、案件獲得に向けた営業活動や、執筆のための膨大なリサーチ、納品後の請求作業など、すべてを自分で行う必要があり、丸一日かけても「稼ぎはゼロ」という日があったと明かした。
さらに、未経験の分野であるAIプログラミングに関する記事を受注した際は、徹夜で学習し、納品後もクライアントからのダメ出しに対応するなど、労働時間は「社畜時代と変わらない」状態に陥ったという。
朝から深夜まで土日もなく働いたにもかかわらず、月収が12万円を超えたことは一度もなく、「コンビニのバイトの方がよっぽど稼げた」と収入面での割に合わなさを痛感している。
また、過度なデスクワークにより五十肩を患うなど、体調面でも大きな代償を払ったと振り返った。
一方で、会社員時代のありがたみに気づけたことや、YouTubeを始めるきっかけになったことなど、「やってよかった」と感じる側面もあったと前向きな姿勢を見せる。
最後に、未経験の分野に挑戦しようと考えている人に向けて、「辞める前から副業でお試しで働いてみる」ことを強く推奨。
焦らずに自分に向いている仕事を見つけることの大切さを説き、将来への安心感に繋がると提言して動画を締めくくった。
50代で会社を早期退職し、未経験からWebライターに挑戦した自身の体験を通じて、フリーランスの厳しい現実とそこから得た教訓について赤裸々に語っている。
動画内でちゃあは、長年勤めたIT系の会社を退職後、同じ職種や接客業のアルバイトを避け、在宅でできるWebライターの仕事を選んだ経緯を説明。
「パソコン1台あれば始められる」という手軽さからスタートしたものの、現実は「思っていたより全然難しかった」と語る。
文章を書く以外にも、案件獲得に向けた営業活動や、執筆のための膨大なリサーチ、納品後の請求作業など、すべてを自分で行う必要があり、丸一日かけても「稼ぎはゼロ」という日があったと明かした。
さらに、未経験の分野であるAIプログラミングに関する記事を受注した際は、徹夜で学習し、納品後もクライアントからのダメ出しに対応するなど、労働時間は「社畜時代と変わらない」状態に陥ったという。
朝から深夜まで土日もなく働いたにもかかわらず、月収が12万円を超えたことは一度もなく、「コンビニのバイトの方がよっぽど稼げた」と収入面での割に合わなさを痛感している。
また、過度なデスクワークにより五十肩を患うなど、体調面でも大きな代償を払ったと振り返った。
一方で、会社員時代のありがたみに気づけたことや、YouTubeを始めるきっかけになったことなど、「やってよかった」と感じる側面もあったと前向きな姿勢を見せる。
最後に、未経験の分野に挑戦しようと考えている人に向けて、「辞める前から副業でお試しで働いてみる」ことを強く推奨。
焦らずに自分に向いている仕事を見つけることの大切さを説き、将来への安心感に繋がると提言して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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