風邪の日はうどんより牛丼。韓国人が日本の当たり前に驚く5つの理由と文化の違い

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本という国を韓国人はどう思うのか？5回も衝撃を受けた理由」と題した動画を公開した。動画では、日本に住む韓国人が日常のどのようなことに衝撃を受けているのか、5つのエピソードを通じて両国の文化的な違いを解説している。



動画では、日本人が「当たり前」と感じる日常に、韓国人が次々と衝撃を受けている事実が明かされる。まず紹介されたのは「ご飯の食べ方」だ。日本では茶碗を手に持ち、箸で食べるのがマナーだが、韓国では器を机に置いたままスプーンで食べるのが礼儀とされる。パクくんは、韓国で器を手にする行為は「昔の貧乏が乞食をする時に器を持ってやっていた」という背景から、行儀が悪いと教えられてきたと語る。



続いて、「風邪を引いたときの食事」に関する認識の違いが語られた。韓国の留学生が風邪を引いた際、「肉を食べなきゃダメでしょ」と牛丼を食べに行こうとしたのに対し、日本人の友人はうどんを勧めたという。韓国では「体調が悪い＝栄養をつける＝肉を食べる」という発想が強い一方で、日本では「胃袋を休める」ために消化の良い食事をとるという、無言の前提があることを指摘した。



また、日本人が「K-POP好きです」と話しかけてくることに対する複雑な心境にも言及。興味を持たれるのは嬉しいものの、実際にはK-POPをあまり聞かない韓国人も多く、日本人が外国人に「日本のアニメ大好き」と言われて対応に困る状況と同じであると例えられた。さらに、1日約350万人が利用する新宿駅の複雑さに「軽くパニックになる」様子も紹介された。何十年も増築や改修を繰り返した新宿駅は、韓国人にとって「世界最高難易度」の駅として映るという。



最後に、大阪を訪れた韓国人が、自己主張の強い看板や人々のリアクションの大きさに「東京よりも人間味を強く感じる」とし、韓国っぽくストレートな雰囲気を感じるエピソードが語られた。パクくんは、同じ日本でも東京と大阪で「これだけ違う顔が共存しているのは面白い」と締めくくった。何気ない日常の風景や習慣も、外国人の視点を通すことで、日本文化の新たな奥深さに気づかされる内容となっている。