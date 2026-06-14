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工場転職のプロであるケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で、「【製造業転職】一発アウトのNG行動7選。やってる本人が気づいていない」を公開した。製造業は未経験でも入りやすいが、入社後に契約打ち切りやクビになるケースについて、絶対にやってはいけない「一発アウトのNG行動」を7つ紹介している。



ケンシロウ氏はまず、製造業は入り口のハードルが低い一方で、普通に働いていればクビになることはないと説明する。しかし、「やらかしてしまったからこそ一発アウトになる」と語り、面接官としての経験から7つの具体的なNG行動を挙げた。



1つ目は「無断欠勤・連絡なし」である。工場はライン作業が基本であり、1人が欠けると全体が回らなくなるため、多大な損害を与えてしまう。2つ目の「遅刻常習犯」も同様に、時間を守れない姿勢はライン全体に影響を及ぼし、長期的な就業が難しくなる。3つ目は「指示無視」だ。工場には作業要領書というマニュアルがあり、自分勝手な判断は安全面や品質面で危険を伴うため、契約更新の妨げになると指摘した。



4つ目には「安全ルール違反」を挙げた。製造業では安全第一が徹底されており、ルールを破って重大な事故を起こせば一発アウトになる。5つ目の「人間関係トラブル」や、6つ目の「仕事を覚える気がない」といった態度も、周囲に迷惑をかけるため致命的であるとケンシロウ氏は述べる。特に「仕事を覚える気がない」場合は、給料を受け取る資格がないと厳しく非難した。



最後に7つ目のNG行動として「メンタルが崩壊」を挙げた。メンタルの不調は体調にも影響し、長く働き続けることが困難になる。限界を迎える前に対策を講じるか、潔く環境を変えることが重要だとアドバイスを送った。



今回の動画は、工場勤務における最低限のルールや安全意識、そして自己管理の重要性を再認識させる内容であった。ケンシロウ氏の「ルールをしっかりと守っていれば事故は起きない」という言葉の通り、基本を徹底することが長期的なキャリアを築く上での第一歩と言える。