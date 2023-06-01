日経225先物：11日2時＝630円安、6万3710円
11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比630円安の6万3710円と急落。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては469.27円安。出来高は1万8750枚となっている。
TOPIX先物期近は3830.5ポイントと前日比19.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63710 -630 18750
日経225mini 63700 -640 343166
TOPIX先物 3830.5 -19.5 12461
JPX日経400先物 34600 -205 583
グロース指数先物 717 -5 776
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3830.5ポイントと前日比19.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63710 -630 18750
日経225mini 63700 -640 343166
TOPIX先物 3830.5 -19.5 12461
JPX日経400先物 34600 -205 583
グロース指数先物 717 -5 776
東証REIT指数先物 売買不成立
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