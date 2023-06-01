　11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比630円安の6万3710円と急落。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては469.27円安。出来高は1万8750枚となっている。

　TOPIX先物期近は3830.5ポイントと前日比19.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.1ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63710　　　　　-630　　　 18750
日経225mini 　　　　　　 63700　　　　　-640　　　343166
TOPIX先物 　　　　　　　3830.5　　　　 -19.5　　　 12461
JPX日経400先物　　　　　 34600　　　　　-205　　　　 583
グロース指数先物　　　　　 717　　　　　　-5　　　　 776
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース