ミニスカートよりも穿きやすく「ミニのように可愛い」 スタイルよく見えるショートパンツの選び方





「少し上・高め・広め」のショートパンツと「得する着方」

ひざ下を長く見せる「ヒザより少し上の丈」。そしてウエスト位置が高めのもの。最後の見どころは、ワイドパンツをそのまま短く切ったかのような、幅のあるシルエットで脚を細く見せる視覚効果。そんなショートパンツを中心に、スタイルUP・バランスUPにつながる「得する着方」の実例でご紹介。







「合わせやすく穿きやすい」ショートパンツの選び方

体型カバーにも効くすその広がり。素肌の出るミニ丈でもスカートほど気を使わず、くびれが強調されてメリハリのあるシルエットがかなう。幅は太く、ウエストの位置は高めのタイプを選ぶことで、もも部分も細見せしつつ、脚を短く見せない、横幅のあるウエスト位置が高めのデザイン。







＋シャープなノースリですっきりとしたIライン

ぴったりしすぎず、適度に余裕のあるフィット感のノースリーブを合わせて。ゆるすぎないボックスシルエットのおかげで、幅広のハーフパンツともなじみいいＩラインを形成できる。足元はプレーンかつ鋭いポインテッドトゥで脚線を細くアピール。







ビッグシャツ＋バイカーパンツの名コンビ

タフなスタイルにキレイをもたらすバイカーパンツ。「脚を出して上半身は肌を隠す」という均整のとれたバランスを軸に、旬のビッグシャツを投入。インナーもボトムもタイトにまとめて、シルエットにメリハリをつけたコーディネート。







チョコブラウンと白の「配色で大人っぽく」

ショートパンツも「メンズ」というのも選択肢のひとつ。ラフでラクでも、配色で品のいい印象作り。なかでもメンズライクが色濃く映るラフなパンツだから、クリーンな白の力を借りたいところ。さらにビターなブラウンとの相乗効果で「基本カジュアル、結果キレイ」に落ち着く。







（22コーディネートの実例集・脚をキレイに見せるコスメ18アイテム）

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