T¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥¯¤Ç¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤è¤ê¤â¥¥ì¥¤¡× ¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃå²ó¤»¤ë²Æ¤Î¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¹¥¦¥§¥Ã¥È
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤¨¤ÆÃå¤ëµ¯ÌÓ´¶¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß¡£ìÔÂô¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤äÆÃÍ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¹âÍÈ´¶¤òÁÇÄ¾¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£
²Æ¤³¤½¡ÖÈ©¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡×¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ë¥Ã¥È
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¼Á´¶¤Ë±Ç¤¨¤ë¡¢ÁÇÈ©¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡£ÉôÊ¬Åª¤ÊÈ©¸«¤»¤¬Ïª¹ü¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê½÷¤Ã¤Ý¤µ¤Ë¡£
º¿¹ü¤¬¤Î¤¾¤¯·×»»¤º¤¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤µ¤ò±é½Ð
¥°¥ì¡¼¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¡¿¥¨¥¤¥Á ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡õ¥æ¡¼¥¹¡¡¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¿¥Þ¥¶¡¼¡ÊLITTLE LEAGUE INC.¡Ë
¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈºÙ¤ä¤«¤Ê¥ê¥ÖÊÔ¤ß¡£º¸¸ª¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ò¼ó¸µ¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÃå¤Æ¤â¡£
È¾¤½¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¡¿HER.¡¡´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤»¤ë¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¹õ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥â¡¼¥É¤ÊÁõ¤¤¤¬Â¨´°À®¡£
ÃåÊý¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¡Ö¿ÈÉý¤¬¤æ¤ë¤¤¥¹¥¨¥Ã¥È¡×
¥í¥ó£ÔÆ±Åù¤Îµ¤³Ú¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿É÷¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥ó£Ô°Ê¾å¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¥¹¥¨¥Ã¥È¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤¹¤½¤òIN/OUT¤·¤¿¤È¤¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¤½¤Ç¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤ò¼´¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¡£
¥¹¥¨¥Ã¥È 30,800±ß¡¿LE PHIL¡ÊLE PHIL NEWoMan ¿·½ÉÅ¹¡Ë
¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë½À¤é¤«¤ÊÁÇºà´¶¤Ç¡¢¥ë¡¼¥º¤ÊÍî¤Á´¶¤Ë±Ç¤¨¤ë¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÀÚ¤ì¤³¤ß¡£Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥à¡¼¥Ç¥£¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¡¢¤¹¤½¤Î¥É¥ì¡¼¥×¡£¥µ¥¤¥ÉÉôÊ¬¤Î¥ê¥ÖÊÔ¤ß¤Ç¥ê¥º¥à¤Å¤±¡£
¡Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ø¡Ë
¢ä¡ÚÁ´18Ãå¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û T¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥¯¤Ç¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤è¤ê¤â¥¥ì¥¤¡× ¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃå²ó¤»¤ë²Æ¤Î¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¹¥¦¥§¥Ã¥È