ピーターラビット(TM)の「ぬい撮りフォトコンテスト」が開催中！あなたの“ぬい”が電車内に展示されるかも!?
「ピーターラビット(TM)」の作者、ビアトリクス・ポター(TM)生誕160周年を記念して、「ピーターラビット(TM)ぬい撮りフォトコンテスト」がInstagramで開催中。ピーターや仲間たちのぬいぐるみと一緒に撮った“ぬい撮り”写真を投稿すると、優秀作品20名には描きおろしデザインの特製アートトートをプレゼント。さらに、入選作品は2026年夏に東急田園都市線で運行予定の「ピーターラビット(TM)トレイン」車内に展示される可能性も。応募は2026年5月10日(日)まで。
■あなたの“ぬい”が電車の中に飾られる!?ファン必見のコンテストが始動
2026年は、ピーターラビットの生みの親であるビアトリクス・ポターの生誕160周年にあたるメモリアルイヤー。これを記念して、今夏、東急田園都市線にて「ピーターラビット(TM)トレイン」が期間限定で運行される。
車内では3つの企画が展開され、そのうちのひとつが「ピーターラビット(TM)ぬい撮り“冒険”写真展」。つまり、このフォトコンテストで入選すれば、自分が撮ったぬい撮り写真が実際の電車の中に飾られるかもしれないのだ。推し活やぬい撮りを楽しんでいる人にとっては、ちょっとした“夢”が叶う企画となっている。
また、優秀作品に選ばれた20名には、本コンテストのために制作された「特製アートトート」が贈られる。
スモークブルーのジュート素材に、ピーターラビットトレインの描きおろしアートをプリントしたスクエアトートで、どこにも売っていないコンテスト限定品。落ち着いたカラーリングと上品な素材感で、普段使いにもなじむデザインに仕上がっている。
■応募はたった3ステップ！参加方法をチェック
エントリーの手順はとてもシンプル。以下の3ステップで完了する。
(1)Instagramでピーターラビット(TM)日本公式アカウント(@peterrabbit.jp)をフォロー
(2)ピーターラビットや仲間たちのぬいぐるみとおでかけ先でぬい撮り
(3)フィード投稿でキャプションに「#ピーターラビットぬい撮り」のハッシュタグをつけて写真を投稿
応募締切は2026年5月10日(日)。過去に撮影した写真でもOKなので、スマホのカメラロールに眠っているお気に入りの一枚から応募できる。複数作品の応募も可能だが、1回の投稿につき1作品として扱われるため、複数エントリーしたい場合は1枚ずつ投稿しよう。
なお、被写体となるぬいぐるみは既製品を使用すること、撮影時の画像サイズは3MB以上が推奨されている点は要チェック。Instagramのアカウントは公開設定にしておく必要があるので、応募前に確認しておきたい。
■春のおでかけシーズンにぴったり！ぬい撮りのヒント
応募期間は3月から5月と、まさに春のおでかけシーズンにぴったりのタイミング。お花見やカフェ巡り、GWの旅行先で--、ピーターと一緒にすてきな“冒険”の一枚を狙ってみてはいかがだろう。
公式Instagramに掲載されているサンプル写真を見ると、オブジェの前やケーキと一緒に、猫とのツーショットなど、スタイルは実にさまざま。「こう撮らなきゃ」というルールはないので、自分らしい自由な発想で楽しめるのがこのコンテストの魅力。
まだぬいぐるみを持っていないという人は、ピーターラビット(TM)公式オンラインショップでぬいぐるみ＆マスコットをずらりと取りそろえているので覗いてみよう。この春は、カメラを片手に、あなただけの特別なピーターの冒険の物語を切り取ってみて。
ピーターラビット(TM)ぬい撮りフォトコンテスト
応募期間：開催中〜2026年5月10日(日)
応募方法：Instagramにてピーターラビット(TM)日本公式アカウント(@peterrabbit.jp)をフォローし、「#ピーターラビットぬい撮り」をつけてフィード投稿
賞品：優秀作品20名に特製アートトート／入選作品は東急田園都市線ピーターラビット(TM)トレイン車内写真展に展示予定
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
