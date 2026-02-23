タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。自由に演奏してもらうため、公共の場所に設置された“ストリートピアノ”への持論を語った。

楽器演奏の話題になり、同局・北村真平アナウンサーは「街中でストリートピアノをサラッとできる人がカッコイイ」と例に挙げた。上沼は「好きでよく見るのよ、BSでやってるわ」と、世界各地で設置されたピアノを定点カメラでとらえた番組に触れたが、「下手なんも座りよるねん」と嘆いた。

中には人差し指だけで演奏する人もいるといい、「やっぱり腹立つ。“お前、どけ”って思う」とぶっちゃけ。しかし「うまい人がおったら、“なんでこの人が”と思う。やっぱり3歳からやっててみたいな」と感想を打ち明けた。

そして「見てくれ（外見）は全然ヤンキーやで。それがブワーっと弾くねん」とギャップに感激すると告白。警備員が仕事帰りに弾くパターンもあると伝えると、上沼は「ちょっと待ってよ、警備員さん。ついて行く！そんな人がいてるの、面白い。カッコイイな〜」と感動していた。