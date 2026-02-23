TBS・安住紳一郎アナ、引っ越しシーズンに“おすすめ物件3ヶ条”明かす「信頼のできる…」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、23日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に生出演。新生活に向けた引っ越しシーズンに“おすすめ物件3ヶ条”を明かした。
【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）
番組終盤、マスコットキャラのシマエナガちゃんとの恒例のかけあいで、安住アナは「あーずみん！物件探しをするとき、一番大事にしてることってなに？」と聞かれた。
すると、安住アナは、「物件探してるの？一人暮らし？難しいね。最初何回か失敗するんだけどね」と悩みつつ「信頼のできるクリーニング屋さんが近くにあること」「できればおいしいおそば屋さんがちかくにあること」「できればおいしいチャーハンが食べられるお店が近くにあること。この3つでしょうかね」とこだわりを明かした。
