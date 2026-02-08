パンサー尾形、体調不良で入院も回復へ…妻･あいさんが近況報告
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが６日、オフィシャルブログを更新。尾形が体調を崩し、しばらく入院していたことを明かした。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、あいさんは「実は、、、」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「みんなにご心配をさせちゃうのでお伝えできなかったのですが」と前置きしつつ「実はパパが体調を崩していて、少しの間入院していたんです」と報告。前日には番組などで触れていたものの、家族や仕事への影響を考え、ブログでは通常通りの日常を発信していたことを明かした。
続けて「本当に１月中旬から今までずっとパパと私も体調崩していて」と振り返り、尾形は喘息の症状が悪化してしまったと説明。「入院したおかげで元気になって 本当によかったです」と安堵の気持ちをつづった。
また、７歳の長女・さくらちゃんについても「とにかく毎日パパに会いたくて夜はメソメソしていた」と父親を思う娘の様子を明かし「もうすぐやっとやっと 日常が帰ってきます！！」と家族そろっての生活が戻ることへの喜びをにじませた。「パパはめっちゃ元気になって戻ってくるのでご安心ください！！！！！！！！！！」と明るく伝えた。
さらに同日、「尾形家はみんなで力を合わせて▽」と題したブログも更新。愛犬・ミクへの誕生日メッセージや尾形へのお見舞いの言葉に感謝を述べたうえで「最近ずーーーっと健康が１番！！と言ってきましたが、、本当に身体が１番です！」と改めて健康の大切さを強調。
「とにかく元気じゃなきゃ何も始まりませんっ！我が家の48歳おじさまもしっっかり治して、また全力で面白いことしてくれます！笑」とユーモアを交えつつ、リビングで撮影した愛犬を抱きかかえる尾形と愛犬にキスをする娘、優しく寄り添うあいさんの家族４ショットとともに「ミクもまだまだ元気に走り回って、 尾形家はみんなで楽しい日々を送ります」と前向きな言葉で締めくくっている。
これらの投稿にファンからは「いつも元気いっぱいの尾形さんが入院していたとはビックリ」「えっいつも元気な尾形さんが…」「パパさん大変でしたね」「無理しないように活躍していただきたい」「退院決まって良かった」「あいちゃんも体調悪い中、頑張っていて本当にすごい」「尾形家の皆さんの元気な姿を見てるだけでこっちも元気もらえます！！」「尾形ファミリーの皆さんが、健康で元気で居てくださることを願っています！」など温かな声が寄せられている。
