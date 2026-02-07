クリスピー・クリーム・ドーナツに桜が咲く♡春限定フラワードーナツ

春の訪れを感じる季節に、心ときめくドーナツが登場します。クリスピー・クリーム・ドーナツでは、『Happy flowers』プロモーションとして、お花をモチーフにした2種のドーナツを期間限定で販売。ボックスを開けた瞬間に広がる春景色は、自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。見た目も味わいも春らしさ満点のラインアップです♡

満開の桜を表現したサクラクリーム

『サクラクリーム』は、満開の桜をイメージした華やかなドーナツ。

桜の香りがふんわり広がる桜風味のクリームをたっぷり詰め込み、鮮やかなピンク色のルビーチョコ入りコーティングで包み込みました。

仕上げには桜風味のシェイブチョコと、ミルキーなホワイトチョコで描かれた桜の花びらが添えられ、春らしい可憐な表情を楽しめます。

船橋屋×猫の日♡限定和菓子「猫カップくず餅＆猫あんみつ」登場

一輪の花が咲くフラワーカスタード

『フラワーカスタード』は、一輪の花が可憐に咲く様子を表現したフラワードーナツ。人気No.1の「オリジナル・グレーズド®」を、カスタード風味のコーティングで春色に仕上げています。

オレンジ色の花モチーフチョコレートがアクセントになり、抹茶コーティングで描かれた茎がやさしい彩りをプラス。見た目にも心が和む一品です。

サクラクリーム／フラワーカスタード



右 価格：334円（イートイン341円）／左 価格：313円（イートイン319円）

販売期間：2026年2月16日（月）～4月上旬頃※なくなり次第終了

※価格は税込み価格です。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※店舗により取扱商品が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

※1催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く

春を贈るフラワードーナツ

お花をモチーフにした春限定ドーナツは、眺めるだけで気分が明るくなる可愛さ。

桜の季節を先取りできる『サクラクリーム』と、やさしい甘さの『フラワーカスタード』は、お花見やホワイトデーの贈りものにもおすすめです。

期間限定の味わいで、春のひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♪