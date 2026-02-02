【浅草観光】浅草寺・花やしきからスカイツリーへ！昭和レトロと日本一の絶景を欲張りに楽しむ、初めてでも外さない「王道コース」
浅草雷門から仲見世へと続く参道は、海外からの観光客も多く訪れにぎわう、東京を代表する観光地だ。大きな屋根が印象的な浅草寺を参拝し、日本最古のジェットコースターのある浅草花やしきなどで昭和レトロな下町情緒を堪能したら、隅田川沿いを散策、あるいは電車に乗ってスカイツリーへ。日本一高い建造物からの眺めやショッピングを満喫。初めてでも外さない、浅草＆東京スカイツリー(R)を巡る王道コースだ。
【写真で見る】初めての浅草&スカイツリー、王道コース
■雷門
赤提灯が映える浅草の象徴的な門
東京・浅草を訪れる人がまず目にするのが、浅草寺の総門である雷門。正式には「風雷神門」といい、平安時代に平公雅が創建したと伝わる。門の左右には風神と雷神が鎮座し、中央に掛かる高さ3.9メートル・重さ約700キロの大提灯がひときわ目を引く。現在の姿は1960年に松下幸之助の寄進で再建されたもので、観光客の撮影スポットとして常ににぎわっている。
見どころ
提灯の底部には迫力ある龍の彫刻が隠れており、見上げると意外な発見がある。さらに門の裏側には天龍像と金龍像が安置され、浅草寺を守護する存在として参拝者を迎える。門をくぐれば仲見世通りが続き、食べ歩きや買い物を楽しみながら本堂へ向かえるのも魅力だ。
住所：東京都台東区浅草2-3-1
交通アクセス：【電車】東京メトロ・都営地下鉄・東武スカイツリーライン浅草駅から徒歩約5分
■仲見世
江戸情緒あふれる参道の散策路
雷門をくぐるとまっすぐに延びる仲見世通りは、約250メートルにわたり土産物店や飲食店が並ぶ浅草の名物スポット。江戸時代に浅草寺境内の清掃を担った人々に店を構える許可が下りたことが始まりとされ、以来、震災や戦災を乗り越えながら今も活気を保ち続けている。人形焼や雷おこしなど定番の甘味に加え、和雑貨や小物なども豊富にそろい、国内外の観光客でにぎわっている。
見どころ
朱塗りの店並みが整然と続く景観は写真映えし、浅草寺の宝蔵門へと続く参道の雰囲気を盛り上げている。季節ごとにちょうちんや飾りが変わり、正月や三社祭などの行事ではいっそう華やかになる。夜にはライトアップされ、昼間とは違った表情を楽しめるのも魅力だ。
住所：東京都台東区浅草2-3-1
交通アクセス：【電車】東京メトロ・都営地下鉄・東武スカイツリーライン浅草駅から徒歩約5分
■金龍山 浅草寺
幻想的にライトアップされた東京の名刹
浅草寺は628年の創建以来、多くの人々に「観音さま」として親しまれてきた東京最古の寺院のひとつ。聖観世音菩薩をご本尊とし、年間を通じて多くの参拝者が訪れる。シンボルともいえる雷門と大提灯、鮮やかな朱色の五重塔、そして約250メートル続く仲見世通りでは、伝統的な土産物や食べ歩きグルメが楽しめる。節分会やほおずき市などの年中行事もにぎわいを見せ、日本文化の体験の場としても人気が高い。
見どころ
境内にそびえる五重塔や本堂は、日没から23時までライトアップされ、幻想的な雰囲気に包まれる。浅草寺周辺では人力車での観光やスカイツリーとのコラボ景観も楽しめ、浅草全体がタイムスリップしたかのような魅力を放つ。日本の伝統文化と現代の都市景観が共存する、ほかにはない唯一無二の体験ができる場所といえる。
住所：東京都台東区浅草2-3-1
交通アクセス：【電車】東京メトロ銀座線・東武伊勢崎線浅草駅から徒歩約5分【車】首都高速駒形ICから約5分または向島ICから約15分
■浅草花やしき
園内屋上から東京スカイツリーが一望
1853年(嘉永6年)にオープンした日本最古の遊園地。1953年(昭和28年)に生まれた、最高時速がわずか42キロのローラーコースターは、日本に現存する最古のコースターで、まるで民家に突撃するようなスリルが味わえる。園内の屋上からは浅草の街並みが一望でき、2012年5月に開業した東京スカイツリーが目と鼻の先にそびえる。
見どころ
0歳〜4歳の幼児は入園料と乗り物料金が無料で、遊園地デビューにもぴったり(ただし、乗り物によって付き添いが必要)。全18アトラクションのうち、8種類のアトラクションを0歳から楽しめる。
住所：東京都台東区浅草2-28-1
交通アクセス：【電車】つくばエクスプレス浅草駅から徒歩約5分。都営地下鉄・東京メトロ・東武スカイツリーライン浅草駅から徒歩約10分【車】首都高速道路上野線入谷ICから約7分(約1キロ)
■東京スカイツリー
地上450メートルから関東一円を見渡せる展望台
地上350メートルの天望デッキ、地上450メートルの天望回廊と2つの展望台を有し、オールLEDを使ったライティングなどを実施する世界一高い自立式電波塔。天望デッキは3フロア構造でショップやカフェ、レストランなどがそろう。また、夜間の天望デッキ フロア350では、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立て、臨場感溢れる音響と迫力のある映像を投影する演出空間「SKYTREE ROUND THEATER(R)」で、季節やイベント限定のさまざまなプログラムが楽しめる。さらに100メートル高い天望回廊は、スロープ状のガラス張りの回廊を空中散歩気分で上っていくと、地上451.2メートルの最高到達点「ソラカラポイント」がある。
見どころ
「W1SH RIBBON」は2020年9月25日に天望デッキ フロア350に設置されたモニュメント。願いを書き込んだリボンを結ぶことができる。天望デッキ フロア340にはガラス床があり、足元から真下に広がる眺望はこの場所でしか体験できない迫力と興奮の演出となっている。
住所：東京都墨田区押上1-1-2
交通アクセス：【電車】東武スカイツリーラインとうきょうスカイツリー駅からすぐ。東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・京成押上線押上(スカイツリー前)駅からすぐ
■東京スカイツリータウン(R)
地上634メートルのタワーを中心に広がる多様な文化の街
地上634メートル、世界一の高さを誇る自立式電波塔、東京スカイツリーを中心とした大型複合施設。晴天時には関東一円を見渡すことのできる東京スカイツリー展望台のほか、300店舗以上が出店をしている東京ソラマチ(R)がある。グルメイベント、コンサート、物産展などの催しも随時開催されている。
見どころ
間近でペンギンやオットセイが見られる、すみだ水族館、多彩なプログラムが用意されたコニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン、郵便の歴史などを紹介する郵政博物館など楽しい施設が盛りだくさん。
住所：東京都墨田区押上1-1-2
交通アクセス：【電車】東武スカイツリーラインとうきょうスカイツリー駅すぐ。東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄浅草線・京成押上線押上(スカイツリー前)駅すぐ
浅草の情緒あふれる街歩きと、東京スカイツリーからの圧巻の眺望を一度に楽しめる今回の王道コース。雷門や浅草寺の歴史、仲見世の活気、花やしきのレトロ感に加え、スカイツリータウンでの食事や買い物まで充実した1日が過ごせる。初めての東京観光にもぴったりの定番ルートなので、次の休日にぜひ歩いてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
浅草の情緒あふれる街歩きと、東京スカイツリーからの圧巻の眺望を一度に楽しめる今回の王道コース。雷門や浅草寺の歴史、仲見世の活気、花やしきのレトロ感に加え、スカイツリータウンでの食事や買い物まで充実した1日が過ごせる。初めての東京観光にもぴったりの定番ルートなので、次の休日にぜひ歩いてみよう。
