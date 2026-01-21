50代、ニットを着るときの「上品まとめ髪」。すっきりヘアで美人度アップ
寒くなってくると、タートルネックやハイネックのニットを着ると暖かい！ ですが、首元がもたついてすっきり見えないことも。「そんなときはヘアをすっきりまとめてみて！」と話すのは、女性の髪問題に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さん。50代の読者をモデルに、簡単にできるのに上品に見えるすっきりヘアアレンジを教えてくれました。
首元がもたつく服を着るときはヘアはすっきりまとめて
さとゆみ：急に暖かくなったり、寒くなったり。
八木ちゃん：着るものにも困っちゃいますよね。
さとゆみ：この時季にしか着れない服といえば、ハイネックやタートルなのだけれど、タートルを着るときって、髪型に悩みます。
八木ちゃん：結べる長さがある人なら、まとめ髪にするのがすっきりしますよ。ある程度長さがある方なら、上の写真の感じも華やかです。
さとゆみ：でも、難しそう
八木ちゃん：そんなことは全然なくて、これ、結んだ髪をピンでガシガシとめていくだけなんです。
さとゆみ：教えてください！
簡単！華やかアレンジヘアのつくり方
ヘアアレンジの工程を紹介します。
●1：アイロンでカールをつける
八木ちゃん：まずは、毛先をアイロンやカーラーで軽く巻いてクセをつけておきます。これをすることで、まとめたときのおだんごが華やかになるので、必ずやってくださいね。
●2：耳のラインくらいで髪をひとつ結びにする
八木ちゃん：髪をひとつ結びにします。今、位置がわかりやすいようにこんな感じで写真を撮りましたが、実際には、ひとつ結びの最後のところで、毛束を半分に折って引き抜かずに輪っかをつくります。これが、おだんごの土台になる感じです。
●3：ひとつ結びの最後は、毛束を全部引きぬかずに輪にしておく
さとゆみ：この土台がポイントですね。
●4：ゴムをおさえながら、後頭部の髪を引き出してこんもりさせる
八木ちゃん：この段階で、後頭部のボリュームを出しておきます。
さとゆみ：後頭部のボリューム大事ですね。
●5：輪っかの毛を割いて、ピンでとめる
八木ちゃん：あとは、この輪っか部分の毛を、ゴムのところに集めるように、毛束を割きながらピンでとめていくだけです。
さとゆみ：何か所くらい？
八木ちゃん：髪の量にもよりますが、全部で4〜5か所くらいとめれば十分ですよ。最後に毛先もピンでとめたら完成です。
さとゆみ：思ったより全然簡単！
タートルネックニットに合うヘアが完成
八木ちゃん：最初に髪を巻いてからアレンジしてくださいね。
さとゆみ：ちょっとしたお呼ばれのときなどにもいいですね。
八木ちゃん：ぜひマスターしてください！