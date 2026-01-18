CipiCipiからリップ美容液が誕生♡新作リップセラムと万能ピンクが登場

美容クリエイター・ふくれなが手がけるコスメブランド「CipiCipi」から、毎日のメイクを格上げしてくれる新作が登場。ブランド初となる医薬部外品のリップ美容液と、人気グリッターライナーの新色が、2月4日(水)より全国発売されます。唇や目元をいたわりながら、さりげなく可愛さを仕込めるのがCipiCipiらしい魅力。トレンド感と実用性を兼ね備えた新作は、毎日使いたくなる存在です。

仕込みケアに最適なリップセラム

「シピシピリップセラムR」は、唇の荒れや乾燥、ひび割れを防ぐ医薬部外品のリップ美容液。

有効成分グリチルレチン酸ステアリルと酢酸トコフェロールをW配合し、うるおいを与えながらやさしくケアします。

厚みのあるテクスチャーが唇に密着し、べたつかず長時間保湿をキープ。縦じわも自然にカバーし、メイク前や寝る前のケアにも活躍します。黒×シルバーの洗練されたパッケージも魅力です。

ハートパーセントのリップペンシルで完成♡限定リップセットが先行発売

万能ピンクが叶えるきらめきアイ



シリーズ累計147万本（※2）を突破した「シピシピグリッターイルミネーションライナーS」には、新色「07シェルピンク」が仲間入り。

2種のピンクとゴールドパールをベースに、シルバー・レッド・ダイヤモンドのように輝く小粒グリッターを贅沢に配合しています。

派手すぎない上品なピーチカラーで、涙袋や目元に自然な立体感をプラス。ラメ落ちしにくく、長時間美しいきらめきを楽しめます。

価格とカラー展開をチェック

「シピシピリップセラムR」は990円(税込)と手に取りやすい価格設定。「シピシピグリッターイルミネーションライナーS」は全7色展開で、新色1色を含め1,320円(税込)です。

新色07シェルピンクのほか、ピンクベージュやゴールド、ホワイト、ベージュなど幅広い定番カラーが揃い、メイクやシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

CipiCipiで毎日の可愛いを更新♡



ケアとメイクを両立できるCipiCipiの新作は、忙しい毎日にこそ取り入れたい存在。リップ美容液で土台を整え、万能ピンクのグリッターでさりげない輝きを添えれば、いつものメイクがもっと楽しくなります。

手に取りやすい価格と使いやすさも魅力の新作コスメで、自分らしい“可愛い”をアップデートしてみてください♡