お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が1日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に出演。お笑いコンビ、カカロニ栗谷（36）の結婚発表について言及した。

栗谷は昨年12月30日放送のテレビ朝日系「アメトーーク!」内で結婚を発表。証人には明石家さんまが選ばれ、昨年11月22日に婚姻届を提出したという。

小木は栗谷とはプライベートのフットサルチームで一緒にプレーする仲だという。「話は聞いてた。さすがに人の結婚を言うのは…」と切り出した。矢作から「できるじゃん。みんな言わないようにしてる、小木に。言わない理由はそれじゃん」と言われ、小木は「できるってことが今回これで分かったから、みんな言って」と主張した。

栗谷は24年12月30日に恋人ができたことを所属事務所の公式ホームページで公表。「私事で大変恐縮ではありますが、この度恋人ができ、『幸せな朝』を迎えた事をご報告させて頂きます」と発表した。女性経験なしをネタにしてきた芸人の交際宣言は大反響となり、栗谷自身もXで「まさかアクセス集中で事務所のホームページが落ちるとは…」と事務所のホームページがサーバーダウンしたことに驚きを示していた。