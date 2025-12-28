身近なアイテムが大活躍！裏ワザを使えば「窓掃除」も15分でピカピカ
今年1年の感謝の気持ちを込めて行う大掃除。でも、なるべく掃除の手間を減らしたいのが本音ですよね。そんなときに実践してほしいのが、家事えもんこと松橋周太呂さんのテクニック！ 面倒に思える窓の掃除も、たった15分で完了します。ささっと掃除を終わらせて、ゆったりと新年を迎えませんか？
1：窓の内側のくもり
用意するのは以下のアイテム。
・マイクロファイバークロス
●からぶきと水ぶきの両立で掃除時間を短縮！
室内側は汚れが少ないので、マイクロファイバークロスがあればほぼからぶきでOK。
「クロスの一部をほんの少し湿らせ、汚れが目立つところだけ湿った部分を当ててふきます」
クロスの中央に小さじ1／2の水を垂らし、濡れた部分を内側にたたみ、ほんの少し湿らせておきます。
2：窓の外側の汚れ
用意するのは以下のアイテム。
・中性洗剤
・スポンジ
・スクイージー
・ゴム手袋
●ホースや霧吹きで窓を濡らしてから泡立てた中性洗剤で汚れを絡めとる
窓全体を濡らし、中性洗剤を水で10倍に薄めた液をバケツなどに用意し、スポンジで泡立て窓に塗布。
スポンジでこすって汚れを落とします。
水で洗剤を洗い流し、スクイージーで水気をきれば終了です。
【ポイント】ホースがなければ加圧式霧吹きで
家にホースがないときは、ペットボトルに装着するタイプの100円ショップの加圧式霧吹きを使うと便利。
余力があればここもきれいに！
ほかにも、余力があるときに10分以内できれいにできる掃除ポイントを紹介します。
●網戸の汚れ【所要時間：10分】
用意するのは以下のアイテム。
・中性洗剤
・ボディタオル
中性洗剤をつけたボディタオルでふき上げ
使い古しのボディタオルを中性洗剤1：水10の洗剤液に浸し、室内側から網戸の汚れを絡めとるように優しくこすります。
「仕上げに水ぶきで洗剤液を取り除いて」
●サッシの汚れ【所要時間：5分】
用意するのは以下のアイテム。
・歯ブラシ
水で濡らしたあと、ヘッドを曲げた歯ブラシでこする
窓のサッシはペットボトルなどで水をかけ、古い歯ブラシで汚れをかき出して。
「歯ブラシの頭をドライヤーなどで温め、写真のように曲げるとブラシがすみまで届きますよ」
スピード掃除をかなえる洗剤4つ
家事えもんさん愛用の、スピード掃除に欠かせないお掃除アイテムを4つ紹介します。これさえあれば、家中ピカピカに！
●多目的クレンザー
研磨剤入りで、コゲや水アカ、サビなども落とせます。100円ショップで購入可。鏡やシンクの掃除に便利です。
●酸素系漂白剤
酸素の発泡パワーで、油汚れを落としたり、漂白・除菌効果も。60℃の湯に溶かし、つけおきすると効果的。
●塩素系漂白剤
除菌・漂白作用が強く、浴室のカビ落としなどに効果を発揮。作用が強いので、必ず使用上の注意を守って。
●中性洗剤
食器洗い用の中性洗剤を水で薄めれば、キッチンだけでなく、窓やトイレの掃除にもマルチに活用できます。
※ 塩素系漂白剤など「混ぜるな危険」の表示がある洗剤は、酸性のものと混ざると有毒ガスが発生します。クエン酸や酢などの酸性のものと混ぜるのはもちろん、酸性洗剤の直後に使うのも避けて。また、特集で紹介している洗剤や掃除グッズのなかには、建材や設備備品によっては使用できないものもあります。各種取扱説明書、もしくは洗剤・掃除グッズの注意書きを確認し、使用すること。各種洗剤を使用する場合はゴム手袋を着用して、塩素系漂白剤を使用する際は手や目を保護し、十分に換気してください。