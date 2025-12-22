アラフォー感激「GU・4990円アウター」がかわいすぎた。しかも防風＆撥水でしっかり暖かい
寒さが厳しく、しっかりめのアウターが手放せない季節。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんがヘビロテしているのは、GUで見つけた「ウォームパデットパーカ」 。「キルティング感がなくすっきりとして見えるのがうれしい！」と語るmakiさんが、おすすめの着まわしコーデを7つ教えてくれました。
すっきりしてるのに暖かい「ウォームパデットパーカ」
GUの「ウォームパデットパーカ」は防風機能つきの中綿アウター。小雨をはじく耐久撥水機能つきでアウトドアシーンにもおすすめのアウター。中綿アウター特有のキルティングがなく、すっきりとした見た目もうれしいポイントです。
カラーバリエーションはブラウン、グレー、ブラック、ダークグリーンの4色展開。価格は4990円でした。
後ろもシンプルですが、フードの立ち上がりがしっかりとしていて高見えします。
裾はドロストできるので形を変えて着ることができます。
袖の部分もマジックテープで調節が可能なので、風が入らないのがうれしい！
こちらのアウターを着まわした、1週間分のコーデをご紹介します。
1：デニムと合わせてカジュアルに
171cmの筆者はブラウンのLサイズを着用しています。女性用はLサイズ、ユニセックスならMサイズを買うことが多いのですが、アウターはユニセックス商品でもゆったり着たかったのでLサイズにしました。
まずはデニムとロゴニットのカジュアルコーデ。裾を絞ると丸みを帯びたシルエットになってかわいい！ 軽くて暖かいのもうれしいです。
2：ピンクをポイントに女性らしく
次はピンクのニットにデニムスカートを合わせたコーデに羽織ってみました。
メンズライクなアウターなので、ピンクなどのキュートなカラーを取り入れるとカジュアルになりすぎずに着ることができます。
3：首元ファスナーでマフラーいらず
次はブラックのスウェットパンツと合わせた防寒コーデにしてみました。
首元がすっぽりおおわれるくらいまでファスナーがあるので、マフラーをしなくても暖かく着ることができます。
4：シルエットを工夫して着ぶくれしない
次はスウェットスカートとパーカのセットアップコーデに合わせてみました。
すっきりとしたスカートなので、ボリュームのあるアウターを合わせても着ぶくれしにくくおすすめのコーデです。足元はブーツで上品さをプラス。
5：ワンピースの上からでも合わせやすい
次はブラックのキャミワンピのコーデに羽織ってみました。
ボリュームが出すぎないシルエットのスカートを選ぶのがすっきりと見せるコツです。ほかはモノトーンでまとめて大人カジュアルな雰囲気に。
6：気になる体型もすっきりカバー
次はブラックのスキニーパンツと合わせてすっきりとしたコーデにしてみました。
アウターの裾は絞らずそのまま着るとちょっと着丈が長く見え、お尻もカバー。バルーンのスカートをレイヤードすると女性らしい印象になりおすすめです。
7：冬に着たいベロア素材とも相性ぴったり
最後はロゴニットとベロアスカートの上品なコーデに合わせてお出かけコーデにしてみました。
カジュアルすぎないアウターなのできれいめコーデにも合わせやすいです。
4990円には見えないGUの中綿アウター。表面の生地もセミマットな生地で高見えするのでアラフォーにもおすすめです。男女兼用なので家族と兼用で着るのもおすすめです！ ぜひチェックしてみてくださいね。
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください