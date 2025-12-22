寒さが厳しく、しっかりめのアウターが手放せない季節。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんがヘビロテしているのは、GUで見つけた「ウォームパデットパーカ」 。「キルティング感がなくすっきりとして見えるのがうれしい！」と語るmakiさんが、おすすめの着まわしコーデを7つ教えてくれました。

すっきりしてるのに暖かい「ウォームパデットパーカ」

GUの「ウォームパデットパーカ」は防風機能つきの中綿アウター。小雨をはじく耐久撥水機能つきでアウトドアシーンにもおすすめのアウター。中綿アウター特有のキルティングがなく、すっきりとした見た目もうれしいポイントです。

【写真】マフラーいらずのコーデ

カラーバリエーションはブラウン、グレー、ブラック、ダークグリーンの4色展開。価格は4990円でした。

後ろもシンプルですが、フードの立ち上がりがしっかりとしていて高見えします。

裾はドロストできるので形を変えて着ることができます。

袖の部分もマジックテープで調節が可能なので、風が入らないのがうれしい！

こちらのアウターを着まわした、1週間分のコーデをご紹介します。

1：デニムと合わせてカジュアルに

171cmの筆者はブラウンのLサイズを着用しています。女性用はLサイズ、ユニセックスならMサイズを買うことが多いのですが、アウターはユニセックス商品でもゆったり着たかったのでLサイズにしました。

まずはデニムとロゴニットのカジュアルコーデ。裾を絞ると丸みを帯びたシルエットになってかわいい！ 軽くて暖かいのもうれしいです。

2：ピンクをポイントに女性らしく

次はピンクのニットにデニムスカートを合わせたコーデに羽織ってみました。

メンズライクなアウターなので、ピンクなどのキュートなカラーを取り入れるとカジュアルになりすぎずに着ることができます。

3：首元ファスナーでマフラーいらず

次はブラックのスウェットパンツと合わせた防寒コーデにしてみました。

首元がすっぽりおおわれるくらいまでファスナーがあるので、マフラーをしなくても暖かく着ることができます。

4：シルエットを工夫して着ぶくれしない

次はスウェットスカートとパーカのセットアップコーデに合わせてみました。

すっきりとしたスカートなので、ボリュームのあるアウターを合わせても着ぶくれしにくくおすすめのコーデです。足元はブーツで上品さをプラス。

5：ワンピースの上からでも合わせやすい

次はブラックのキャミワンピのコーデに羽織ってみました。

ボリュームが出すぎないシルエットのスカートを選ぶのがすっきりと見せるコツです。ほかはモノトーンでまとめて大人カジュアルな雰囲気に。

6：気になる体型もすっきりカバー

次はブラックのスキニーパンツと合わせてすっきりとしたコーデにしてみました。

アウターの裾は絞らずそのまま着るとちょっと着丈が長く見え、お尻もカバー。バルーンのスカートをレイヤードすると女性らしい印象になりおすすめです。

7：冬に着たいベロア素材とも相性ぴったり

最後はロゴニットとベロアスカートの上品なコーデに合わせてお出かけコーデにしてみました。

カジュアルすぎないアウターなのできれいめコーデにも合わせやすいです。

4990円には見えないGUの中綿アウター。表面の生地もセミマットな生地で高見えするのでアラフォーにもおすすめです。男女兼用なので家族と兼用で着るのもおすすめです！ ぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください