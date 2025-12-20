「肉や野菜は蒸して一気に調理しています」。そう語るのは、元祖節約主婦として知られる若松美穂さん（50代）。家族が使っているせいろ蒸しや、若松さん自身が愛してやまないシリコン製の蒸し器など、ヘルシーで簡単な蒸し料理アイデアを詳しくお聞きしました。

わが家でせいろ蒸しが流行。ただ、洗うのが少し面倒…

わが家ではかなり前から「せいろ蒸し」が流行っています。まずは娘たちがヘルシーで簡単だといって使い始めました。たしかに、肉も野菜もお魚までも一気に蒸すことができますし、並べ方を工夫すると、見た目もとてもきれいです。

それを見て、料理好きの夫もマネをし始めました。調べてみては、さまざまな具材でチャレンジするのが楽しいのだそうです。

ただ、現時点では私はあまり使っていません。お湯を沸かしたり、せいろを洗ったり、干したりする工程に少しだけ面倒さを感じているのです。

●シリコン製蒸し器にハマった

私自身は、食洗器で洗うことのできるシリコン製のものがベスト！ そしてなにより、レンジ調理がラクちんで好きです。

レンジ対応のものは3COINS（スリコ）やダイソーなど、価格帯がお手頃なお店にもあります。また、レンジで魚に焼き目をつけられるものまでありますので、好みに合ったものを選べます。

ひとりごはんが増え、シリコン蒸し器が大活躍

シリコン蒸し器は主に2つ使っているのですが、片方は選べる景品でいただいたもの。ひとりごはんが増えてから一気に出番が増えました。肉や野菜を入れたら、ポン酢や余ったドレッシングをかけ、フタをして、レンジで数分蒸すだけです。お酒やオリーブオイルでシンプルに蒸したあと、好みのタレをつけていただくのも好きです。

肉や野菜の余りや、残り少ない調味料を使いきりたい。また、今食べる量だけのおひたしをつくりたい。そんな際にも活躍してくれます。皿に移したりせず、そのまま食卓に出していただきます。

「ルクエ」のスチームケースも重宝

もうひとつは、以前から使っているルクエの「ファミリースチームケース トマト」。火や油を使わず、レンジ調理ができる優れものです。わが家では肉ジャガや炊き込みご飯もこちらでつくっています。

そのなかでとくに好きなメニューは、葉物野菜とエノキの肉巻き。

前日に夫が肉料理のためにつくっておいた、残りのタレをかけて蒸しました。

ひとりごはんは極力、

・自分が使いやすいもの

・簡単で手軽につくれるもの

を意識しています。蒸し料理はその最適解。栄養バランスや入れる具材も工夫しやすいので、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。

