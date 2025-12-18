12月19日公開の映画『楓』は、スピッツの名曲を原案に生まれたラブストーリー。ここでは、今作に出演する俳優・宮沢氷魚さんに、作品への思いや役づくりについて伺いました。宮沢さんとスピッツの「楓」にまつわる思い出エピソードも必見です。

大人になったからこそ、歌詞の深みがわかるように

大切な人を失った男女の喪失と再生を描いた映画『楓』。福士蒼汰さん演じる主人公の親友役を演じた宮沢さんに、オファーを受けたときの感想を聞きました。

【写真】宮沢氷魚さんの写真をもっと見る

「脚本をいただいた際に、1998年にリリースされたスピッツさんの『楓』を元にした作品だと聞きました。じつは僕もこの曲が大好きで、歌詞やメロディーが描く世界には以前から親しみがあったのですが、いざ脚本を読んだとき、その世界観や温かさが見事に作品に込められているなと感動しましたね。また、行定勲監督や主演の福士蒼汰さん、福原遥さんなど、魅力的な主演陣が集結した内容になっていて、作品に自分も参加できることがうれしかったです」

宮沢さんが、初めてスピッツの「楓」という曲に触れたのは学生時代のこと。そして、大人になった現在、この曲を聴き直してみると、昔とは違った“深み”を感じるようになったそうです。

「もちろん学生の頃だって、人との別れもたくさん経験してきたと思いますが、当時はそれよりも『もっといろんな人に会いたい』『もっといろんな場所に行きたい』と新たな出会いばかりに目を向けていました。だから、『楓』についても『いい曲だな』とは思いつつ、歌詞の意味をそこまで深く考えていなかった気がします。でも、大人になって人生経験が増えたんでしょうね（笑）。今ふとこの曲を聴くと、過去に一緒に時間を過ごした人たちとの思い出が蘇って、深く心に響くようになりました」

大切にしていたのは「言葉の重み」

今作で宮沢さんが演じる梶野は、愛するからこそ伝えられない想いを抱える主人公ふたりを見守りながら、運命と向き合うことをあと押しする重要な役どころ。撮影時に気をつけたのは「ひと言の重み」だったとか。

「梶野は感情的にならない冷静なキャラクターなので、淡々とした口調を心がけました。一方で、意識したのは『ひと言の重み』です。彼は言葉こそ少ないですが、ふたりにとって必要な言葉を慎重に選んで、伝える人。だから、演じる際は、重みのある言葉を語りかけられるように意識しましたね」

そして、いざ試写会で完成作品を観たときは、ひとりの観客として、その世界に没頭してしまったそうです。

「率直に、どのシーンも魅力的でしたね。僕自身、脚本は読んでいたものの、すべての撮影シーンには立ち会っていなかったので、主演のふたりがどんな世界観をつくっているかはよく知りませんでした。だからこそ、試写会では俳優である前に、ひとりの観客のような気持ちで観られたのかなと思います。ネタバレになってしまうのであまり細かくは言えませんが…とにかく冒頭のシーンから『まさかこんな展開になるなんて』と思うほどに迫力満点なので、ぜひ映画館で確認してほしいです」