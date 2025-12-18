中咽頭がんを公表した、NHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が18日、インスタグラムを更新。救急搬送され、緊急入院していることを明かした。

「突然ですが報告です。杉田あきひろ、12月15日深夜未明に病院に救急搬送されて緊急入院となっています」と報告し、ベッドに横たわる自身の姿を投稿した。「病名はうっ血性心不全、それに伴う心筋梗塞の疑いがあるとの事で心臓カテーテル検査の為の入院です」と明かした。

「12月14日の厚生労働省さん主催の『依存症シンポジウム IN 大阪』のステージで歌った後、普段より激しい動悸が襲ってきて動けなくなり怖くなったのですが。その夜から胸が苦しくなり呼吸ができなくなって、これ以上の我慢は無理だと判断して救急搬送されました」と救急搬送に至る経緯をつづり「退院できるまでには二週間はかかるとの事で、ここは腹を決めてしっかり療養したいと思います」と思いを打ち明けた。

また「…この入院に伴い、12月25日に予定していました『杉田あきひろ TikTok ライヴ』は延期とさせていただきます。楽しみにしてくださっていたみなさん、申し訳ありません。必ずまた元気な姿でみなさんの前に歌声を届けますので、どうぞみなさん、しばらくお時間をください。 2025年12月18日 杉田あきひろ」と自身の名で投稿を結んだ。

杉田は22年8月にステージ3の中咽頭がんを公表し、同10月には治療を終え「癌が全て綺麗に消えています」と報告。7月にはがん発覚から3年の定期検診の結果について「全く異常無し!!!」と報告していた。