¡ÚÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Öº£²ó¤Ï±þ±ç¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¡Ä¶¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÁ°Àï¤ÏÎÞ¤â¹á¹Á¤Ç²÷¾¡
¡¡Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥·¥ê¡¼¥º¡¦WTT¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤¬10Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç³«Ëë¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê22¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï11Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤ò²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î31ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥´¥¸¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤ò¼º¤¦¤¬¡¢Âè2¡¢3¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¡£Âè4¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸å¡¢Âè5¡¢6¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤·¤Æ4¡½2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡º£·î¾å½Ü¤ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï6Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿6¥²¡¼¥à¤òÁ´¤ÆÍî¤È¤·¤¿¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢»î¹çÁ°¤ËÌ¾Á°¤ò¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÑµÒ¤¬¼«¿È¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Áª¼ê¤Ë¤ÏÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò·ç¤¯¤è¤¦¤Ê¡ÖÄ¶¥¢¥¦¥§¡¼¡×¤ÎÀöÎé¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹Á³«ºÅ¤Îº£Âç²ñ¤Ï½éÀï¤«¤éËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¡£»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤ÎËÁÆ¬¤Ç¸½ÃÏ¸ì¤ÇÅú¤¨¤Æ´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï¡Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤è¤ê¡Ë±þ±ç¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤Î±þ±ç¤Ë¤·¤Æ¤â»î¹ç¤é¤·¤¤±þ±ç¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¸åÀè¹Í¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤¬¶ìÀïÃæ¤À¤±¤Ë¡¢ÃË»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£