昭和天皇が主人公の「太陽」などで知られるロシア映画界の巨匠アレクサンドル・ソクーロフ監督が、プーチン露大統領も参加する会合で、当局による検閲を「深刻な問題」と批判した。

言論統制が強まるロシアで公然と行った異例の政権批判が注目を集めている。

発言したのは９日の人権関連の会合だ。政府がウクライナ侵略を批判する個人や団体を、欧米のスパイを意味する「外国の代理人（手先）」に指定したことについて「人を辱める間違った決定だ」と非難した。プーチン氏は、制度は「乱用すべきではなく、慎重に運用する」と応じた。

会合は国営テレビが中継していた。露紙コメルサントによると、ソクーロフ氏の発言は当初予定されていなかったという。ソクーロフ氏は、ロシア国内の現状について、政治などに関する「開かれた議論が欠如していることは、人々に深刻な打撃だ」とも訴えた。

ソクーロフ氏はソ連時代から権力に抵抗しながら芸術性を追求した作品を発表し続け、ベネチア国際映画祭の金獅子賞をはじめ数々の受賞歴がある。日本を題材にした作品も複数あり、２０１１年には日本の旭日小綬章を受けている。