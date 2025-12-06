¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙSP¥É¥é¥Þ¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È4¿Í²ò¶Ø¡¡²¼Ìî¹É¤¬TBS¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¡Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¤¬¡¢12·î28Æü¸á¸å9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Ï¢Â³¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤ÎÄ¾¸å¤òÉÁ¤¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¡Ê12·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¸ÄÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤¬¸¦½¤´ü´Ö¤ò½ª¤¨¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤ØÌá¤ê¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ë¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬¿·¤¿¤ËFBI¸¦½¤¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë·Á¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ÎÂ³¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈNY¤ÇºÇ¶¯¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜ¤òÉñÂæ¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£È¾Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨¿´ÂÀÏ¯¤¬µ¢¹ñ¤·¡¢2¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹Ãæ¡¢2025Ç¯¤Ë³§¼Â¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤¿¤áµ¢¹ñ¡£¤À¤¬¡¢Ë¬¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÆÍÇ¡ÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¡¢³§¼Â¤È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÇÅËà¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤Þ¤Ç¤¬¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ï¿ÈÂå¶â¤È¤·¤Æ10²¯¥É¥ë¤òÍ×µá¤·¡¢±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤ÐÅìµþ¤ÇÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÀë¹ð¡£³§¼Â¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿´ÂÀÏ¯¤Ï¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿º´µ×ÎÉ¡ÊµÈÅÄÍÓ¡Ë¤¬¿È¤òÀø¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÁØ¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÈFAKE¡¿TRUTH¡É¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤ë4¿Í¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£·Ù»ëÄ£ÁíÌ³Éô¹Êó²Ý¤ÎÅÏÊÕ½¡Ìé¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾åÀî¼þºî¡£22Ç¯10·î´ü¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ù°ÊÍè¤ª¤è¤½3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎTBS¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢³§¼Â¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¡¢¿´ÂÀÏ¯ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈÌÜ¡É¤È¤·¤Æ³§¼Â¤ò»Ù¤¨¤ë¡£Ë¬¤ì¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿Í¼Á¤È¤Ê¤ë¾õ¶·²¼¡¢Æ´¤ì¤Î³§¼Â¤È¤ÎÏ¢·È¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦·¯Åç¹Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾¯Ï©Í¦²ð¡£ÉðÁõ½¸ÃÄ¤ËÀêµò¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢À¸ÊüÁ÷¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢´íµ¡¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿ÍÊªÁü¤ò¸ÄÀË¤«¤Ë¸«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³§¼Â¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Î©²Ö½Ù²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï²¼Ìî¹É¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò»ý¤Ä²¼Ìî¤¬¡¢TBS¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¬»Å³Ý¤±¤¿ÇúÃÆ¤Î´íµ¡¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¾¯½÷Ìò¤È¤·¤ÆËÙ¸ý¿¿ÈÁ¤¬½Ð±é¡£21Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇúÈ¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾¯½÷¤ò¼é¤ë¿´ÂÀÏ¯¤Î¥Ï¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤è¤ê¾¯¤·Á°¤Î½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤¢¤È¤Ë¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¿¿¼Â¡É¤òÃµ¤ë¤«¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤«¤é±Ç²è¤Ç¡È¤½¤ÎÀè¤Î±¿Ì¿¡É¤òÄÉ¤¦¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Î½ç¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë·Á¤ÇÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÂè1ÏÃ¤ÎºÆÊüÁ÷¤ÈÁ´ÏÃ°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î21Æü¸á¸å3»þ30Ê¬¤«¤é¡Ø±Ç²è¸ø³«Ä¾Á°¶ÛµÞSP¡ª¥é¥¹¥È¥Þ¥óÂè1ÏÃÆÃÊÌÈÇ¡Ù¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ê¡»³¤ÈÂçÀô¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë±Ç²è¸ø³«ÅöÆü¤Î12·î24Æü¤«¤é¤Ï¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯µÇ°¡ª°ìµóÊüÁ÷SP¡Ù¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤È¤·¤ÆºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ë1½µ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¸ÄÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤¬¸¦½¤´ü´Ö¤ò½ª¤¨¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤ØÌá¤ê¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ë¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬¿·¤¿¤ËFBI¸¦½¤¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë·Á¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ÎÂ³¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈNY¤ÇºÇ¶¯¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜ¤òÉñÂæ¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£È¾Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨¿´ÂÀÏ¯¤¬µ¢¹ñ¤·¡¢2¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹Ãæ¡¢2025Ç¯¤Ë³§¼Â¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤¿¤áµ¢¹ñ¡£¤À¤¬¡¢Ë¬¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÆÍÇ¡ÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¡¢³§¼Â¤È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÇÅËà¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤Þ¤Ç¤¬¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤ë4¿Í¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£·Ù»ëÄ£ÁíÌ³Éô¹Êó²Ý¤ÎÅÏÊÕ½¡Ìé¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾åÀî¼þºî¡£22Ç¯10·î´ü¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ù°ÊÍè¤ª¤è¤½3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎTBS¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢³§¼Â¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¡¢¿´ÂÀÏ¯ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈÌÜ¡É¤È¤·¤Æ³§¼Â¤ò»Ù¤¨¤ë¡£Ë¬¤ì¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿Í¼Á¤È¤Ê¤ë¾õ¶·²¼¡¢Æ´¤ì¤Î³§¼Â¤È¤ÎÏ¢·È¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦·¯Åç¹Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾¯Ï©Í¦²ð¡£ÉðÁõ½¸ÃÄ¤ËÀêµò¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢À¸ÊüÁ÷¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢´íµ¡¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿ÍÊªÁü¤ò¸ÄÀË¤«¤Ë¸«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³§¼Â¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Î©²Ö½Ù²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï²¼Ìî¹É¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò»ý¤Ä²¼Ìî¤¬¡¢TBS¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¬»Å³Ý¤±¤¿ÇúÃÆ¤Î´íµ¡¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¾¯½÷Ìò¤È¤·¤ÆËÙ¸ý¿¿ÈÁ¤¬½Ð±é¡£21Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇúÈ¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾¯½÷¤ò¼é¤ë¿´ÂÀÏ¯¤Î¥Ï¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤è¤ê¾¯¤·Á°¤Î½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤¢¤È¤Ë¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¿¿¼Â¡É¤òÃµ¤ë¤«¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤«¤é±Ç²è¤Ç¡È¤½¤ÎÀè¤Î±¿Ì¿¡É¤òÄÉ¤¦¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Î½ç¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë·Á¤ÇÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÂè1ÏÃ¤ÎºÆÊüÁ÷¤ÈÁ´ÏÃ°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î21Æü¸á¸å3»þ30Ê¬¤«¤é¡Ø±Ç²è¸ø³«Ä¾Á°¶ÛµÞSP¡ª¥é¥¹¥È¥Þ¥óÂè1ÏÃÆÃÊÌÈÇ¡Ù¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ê¡»³¤ÈÂçÀô¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë±Ç²è¸ø³«ÅöÆü¤Î12·î24Æü¤«¤é¤Ï¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯µÇ°¡ª°ìµóÊüÁ÷SP¡Ù¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤È¤·¤ÆºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ë1½µ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£