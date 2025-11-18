ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

押すだけで、冷水も温水も。省スペースで使える【コンフィー】の ウォーターサーバーがAmazonに登場!

コンフィーの ウォーターサーバーは、電源さえあればどこでも設置できるコンパクト設計で、キッチンやリビング、オフィスなど好きな場所に置ける便利なアイテムだ。

市販の2リットルペットボトルに対応しており、2種類のボトル用キャンプが付属。好みの水を自由に選べる柔軟性が魅力となっている。

冷水（15度以下）は飲料用として、温水（85度以上）はお茶やコーヒーなどの用途に対応し、従来のポット代わりとしても活躍する。

操作は簡単で、レバーにコップを押し当てるだけで注水できる仕様。日常使いに最適な、機能性と省スペース性を兼ね備えた一台。