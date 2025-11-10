侍ジャパンが広島と練習試合を行った

宮崎強化合宿を行なっている野球日本代表「侍ジャパン」は10日、サンマリンスタジアム宮崎で広島と練習試合を行った。レギュラーシーズンの主力がメンバー入りせずに若手中心の広島だったが、4点を追う3回に5安打5得点で逆転したことに、ファンは「広島の未来明るすぎ」などと歓喜している。

広島は初回に先発した3年目の辻大雅投手が、先頭の岡林勇希外野手（中日）から4連打を含む5安打4失点を喫した。2回にも2安打を浴びたが無失点。3回を3者凡退に仕留めると直後の攻撃で広島打線が繋がった。



0-4この回からマウンドに上がった西武の隅田知一郎投手から、先頭の佐藤啓介内野手の中前打をきっかけに好機を広げると矢野雅哉内野手、坂倉将吾捕手の連続適時打など、5安打を集めて5点を奪って逆転に成功した。

4回に侍ジャパンの小園海斗内野手（広島）の逆転打で5-6とリードを許したが、やはり直後の4回の攻撃では再び坂倉の適時打で逆転した。侍ジャパンを苦しめる若手主体の“1.5軍”要素の強い広島の奮闘にファンも大喜び。SNS上には「広島強い」「あれ、もしかして強い？」「侍JAPAN相手に」「強いカープ」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）