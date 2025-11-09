スネルがSNS更新「みんな、これ見てよ!!」

ドジャースのブレイク・スネル投手が8日（日本時間9日）、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。“ようやく”睡眠できたことを報告した。

ドジャースは1日（同7日）にワールドシリーズ第7戦に勝利すると、翌日にはチャーター機に乗ってロサンゼルスに移動した。その後は市内で行われた優勝パレードとセレモニーに参加。スネルはムーキー・ベッツ内野手のホームパーティも楽しむと、その後は大忙しの日々を過ごした。

4日（同5日）には米人気番組「ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ」と「ジミー・キンメル・ライブ」に出演すると、5日（同6日）はNBAレイカーズの試合に訪れた。そして6日（同7日）にはNHLキングス戦も観戦し、選手たちを激励。4日（同5日）に自身のインスタグラムで「優勝してからまだ一睡もしていないよ」と投稿し、「俺の目のことは放っておいてくれ」とジョークを飛ばしていたが、ファンからも心配する声が殺到していた。

そしてこの日は、米企業「ヒューマン・テック」社の1万6749ドル（約257万円）のマッサージチェアの上で笑顔の写真を投稿。「みんな、これ見てよ!! 俺もやっとちょっとだけ寝られたぜ！」と泣き笑いの絵文字を添え、異例ともいえる“睡眠報告”を届けていた。（Full-Count編集部）