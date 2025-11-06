レイカーズ-スパーズ戦に来場

2年連続のワールドシリーズ制覇を達成したドジャースの選手が5日（日本時間6日）、同じロサンゼルスを本拠地にするNBAレイカーズの試合会場を訪れた。ムーキー・ベッツ内野手やウィル・スミス捕手らが登場する中、試合前にはタイラー・グラスノー投手の“特技”が判明。「NBA契約しよう」とファンも注目している。

レイカーズ戦に訪れたのはベッツ、スミス、グラスノーに加え、ブレイク・スネル投手、テオスカー・ヘルナンデス外野手、エバン・フィリップス投手、アレックス・コール外野手の7人。身長6フィート8インチ（約203センチ）、筋肉質のグラスノーはNBA選手と並んでも抜群の存在感だった。

もっとも、ファンが注目したのはその技術だ。スネルやコールが3Pを狙っても入らなかったが、グラスノーは1投目こそリングに嫌われたものの、2投目には綺麗な回転で見事に射貫いた。右腕も思わずガッツポーズを掲げている。

地元メディア「レイカーズ・ネーション」のダニエル・スターカンド記者が自身のX（旧ツイッター）にて、「タイラー・グラスノーが10日間契約を勝ち取ろうとしている」とその様子を公開。LAファンも「ナイスジャンパー」「素晴らしい」「ブロニー（・ジェームズ）よりすでに上手い」「成功率50％ レイカーズの誰よりもいい」「今すぐ契約を」「いくら払えばいいんだ！」と沸き立っていた。（Full-Count編集部）