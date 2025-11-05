首位打者3回、最多安打2回、最高出塁率2回のレジェンド

松山市で開かれているヤクルトの秋季キャンプでは、ヤクルトの青木宣親GM特別補佐がスーツ姿で球場に出入りする姿が目撃されている。現役時代と変わらぬスマートな雰囲気で、ファンも続々と反応している。

現役時代は日本で3度の首位打者に輝くなど、球界を代表する安打製造機としてしられた青木氏。2012年からメジャー7球団を渡り歩き、日米通算2730安打（NPB1956安打、MLB774安打）を積み上げ、惜しまれつつも2024年限りでバットを置いた。

引退後はヤクルトのGM特別補佐に就任。同じく現役時代にミスタースワローズの背番号「1」を背負った池山隆寛新監督を、来季も球団フロントとして支える。

SNSでは「自転車に乗る姿が見られるなんてっ！」「爽やかな体育の先生」「営業マンみたいな爽やかさ」「凄く新鮮ですね」「カッコいい！」「スーツを着て自転車に乗ってかっこいい人は今までいなかった」「社会人1年目かな？」「でも過去は最強のヒットマン」「なんか新鮮」と話題を集めている。（Full-Count編集部）