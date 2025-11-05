ドジャースが世界一パレードを行った

ドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希投手が3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ2連覇を記念したパレード＆セレモニーに参加した。ファンの間では選手だけでなく、パレード車に「しれっと入ってる」という日本企業の広告も話題にあがっていた。

選手らがパレードで乗り込んだバスには大きく「LA」や「BACK-TO-BACK WORLD CHAMPIONS」のロゴが掲示。さらには複数のスポンサー企業の広告がズラリと並んでいた。

そのなかで目を引いたのは日本でもお馴染みでもあるヤクルト社の「Yakult」の広告だった。白地に赤い文字は、遠目でもはっきりと分かるデザインだった。ヤクルト以外の日本企業では「KOSE」も入っていた。

SNS上には「しれっと、スポンサーに入ってるヤクルトさん」「ヤクルトとKOSEの広告が結構目立ってる」「意外なところでヤクルト目立ってる」「パレードバスに日本企業名が」と反応。さらに、ヤクルトの村上宗隆内野手がメジャー挑戦を公言しているとあって「まさか村上選手もドジャース入り？」といったコメントもあった。（Full-Count編集部）