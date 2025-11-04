「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）

沿道には約２２万人が詰めかけた。ドジャーブルーの青いライトを点灯させた白バイの大群に先導され、選手やスタッフがバスに分乗してパレード。大谷翔平と真美子夫人、山本由伸はベッツ夫妻、フリーマン夫妻らと同じバスに乗り、ファンの大歓声に応えた。

途中、昨年は小ライオンだった山本が、今年は大人のライオンになった、という思いを、「ＭＶＰ」という言葉と子供から大人に成長したライオンの２枚の写真を「→」つきで掲げたファンに大谷が気付き、山本に笑顔で説明。すぐに真美子夫人を呼び寄せて教えてあげる場面も。三人は仲良く笑い、山本がライオンのボードの写真を自身のスマホで撮影してサムアップポーズ、大谷も『いいね！』と言わんばかりに右手を高々と掲げて満面の笑顔を見せた。

“ＷＥ ＬＯＶＥ ＹＯＵ ＳＨＯ（※本来はＳＯ） ＭＵＣＨ ＃１７”と大谷へのメッセージ。山本の「何としても負けられない」という発言の英訳で、チームのスローガン的存在にもなった「Ｌｏｓｉｎｇ ｉｓ ｎｏｔ ａｎ ｏｐｔｉｏｎ．」をなぞった“ＬＯＳＩＮＧ ｗａｓｎ，ｔ ａｎ ＯＰＴＩＯＮ”“ＹＯＳＨＩ ＭＶＰ”と書いたボードを掲げる人も。さらには独身の山本に向けて、“ＹＡＭＡＭＯＴＯ♥ Ｉ，Ｍ ＳＩＮＧＬＥ”（山本♥ 私、独身よ）というユニークなメッセージもあった。