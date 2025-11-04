山本が英語で絶叫「Losing isn’t an option!」

ドジャースの山本由伸投手は3日（日本時間4日）、ドジャースタジアムで行われたワールドシリーズ連覇のセレモニーに参加。壇上ではついに飛び出た“18文字”の名言が話題になっている。

この日、山本はミゲル・ロハス内野手の音頭で壇上に登場冒頭で「Buenas tardes!（こんにちは）」とスペイン語で挨拶。その後、「You know what?! Losing isn’t an option!（知ってる？ 負けるという選択肢はない！）」と、意訳されて話題になった言葉を自ら発言した。

「Losing isn’t an option!」という言葉は、もともと山本がワールドシリオーズ第2戦の前日会見で発言した「何としても負けるわけにはいかないので」という言葉を園田芳大通訳が訳したもの。直訳すると「負けという選択肢はない」となる。

その後、山本は第2戦で完投し有言実行。この言葉は、名言としてTシャツが作成され、ネットでも山本の「言ってない語録」として話題になっていた。

この日、壇上で山本は「Losing isn’t an option!」と絶叫。ファンからはMVPコールが沸き起こった。ファンも「言ったことのない名言をついに言った」「とうとう山本投手の口から」と話題になった。（Full-Count編集部）