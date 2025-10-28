二塁打→ソロ→適時二塁打→同点ソロ→4打席連続敬遠→四球

【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場し、7回の第4打席でこの日2本目の本塁打を放った。140年以上続く球団史に燦然と輝く記録を樹立した。

初回の第1打席はマックス・シャーザー投手から右翼線へ二塁打を放った。1-0の3回1死で迎えた第2打席は右翼席へ一発。さらに逆転された後の第3打席は反撃の適時二塁打をマークした。勝ち越された7回は右腕ドミンゲスの初球フォーシームを強振。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離401フィート（約122.2メートル）、角度26度の一発を左翼席に運んだ。

今ポストシーズン8本目のアーチは、コーリー・シーガー（2020年、現レンジャーズ）に並ぶ球団タイ記録となった。さらに1試合4長打は1906年第5戦のフランク・イズベル以来となるワールドシリーズ記録。そして、1試合12塁打は球団新記録を更新と、文字通りの“記録ラッシュ”となった。

サイクル安打は単打（1）、二塁打（2）、三塁打（3）、本塁打（4）で塁打数は10。大谷は“サイクル超え”を成し遂げたことになる。さらに9回の第5打席から4打席連続で申告敬遠と勝負を避けられ、第9打席は四球で出塁した。計17塁打と歴史的な1日となった。（Full-Count編集部）