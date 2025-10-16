男性3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が16日、公式YouTubeチャンネルで生配信。年内で現在の「フェーズ2」を完結、来年から「フェーズ3」を開幕させることを発表した。

ミセスは、活動休止期間を設けず、メンバー編成も変えることなく「フェーズ3」に移行するとし、来年夏に1カ月の長期休暇を取ると説明。

ボーカルの大森元貴は「（長期休暇を）さすがにいただきましょう。改めて考えると私、多分『フェーズ2』始まってからちゃんとしたお休みっていうのが1日もない」とし「ずっと活動し続けて、ついにJAM’S（ファン）に休んでくれって心配されるおかしなことになってましたから」と苦笑い。「いろんなこと決めてるわけではないんですが、プライベート期間として有意義な休養期間にしたいと思っています」と語った。

この「夏休み」発表にネット上ではファンが賛同。「ミセスに夏休みがくる！！！」「うんうん、夏休みはゆっくり休んでね」「１ヶ月で足りるかい？もっと休んでもいいっちゃない？」「夏休み発表ってどんだけ休んでなかったのよwww」「存分にとってください！」「ちゃんと休んで、身も心もずっと元気なミセスでいてほしい」「来年夏休みは取るようで、ちょっと安心した…」などの声が上がった。

ミセスは2013年に結成、15年にメジャーデビュー。20年7月に「フェーズ1」完結とし活動休止。当時の5人組から2人が脱退した。約1年8カ月の休止期間を経て、22年3月に「フェーズ2（第2局面）」として再開。今年メジャーデビュー10周年を迎えた。バンド名の由来は「いつまでも熟さない青リンゴのように」。