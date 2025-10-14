¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡¢2025Ç¯12·î3ÆüÈ¯Çä·èÄê ¨¡ ±ÇÁüÆÃÅµ¡¢Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤¢¤ê
¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¿·¾Ï¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤Î4K UHD&¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡õDVD¤¬2025Ç¯12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥êー¥º½é¤Î½÷À¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³¦¤Î»êÊõ¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿Ì¾Í¥¥Þ¥Ïー¥·¥ã¥é¡¦¥¢¥ê¤È¡¢¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥êー¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥Áー¥à¤¬ÃÂÀ¸¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥íー¥°¡¦¥ï¥ó¡¿¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¦¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Îµ´ºÍ¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¤ÇÅÁÀâ¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³ー¥×¤¬¡¢¼Â¤Ë28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢¨Amazon ¤Î¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢THE RIVER¤ÏÅ¬³ÊÈÎÇä¤Ë¤è¤ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥¥ó¥°¤äÌ¤¸ø³«¥·ー¥ó½¸¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¹¤ÎÌë¡§±Ç²è²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¡×¡ÖÁÐ»Ò¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹µ»½Ñ¡×¡Ö¥Ç¥£ー¥×¥µ¥¦¥¹¤Î¿®¶Ä¡×¡ÖÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ê¤É¡¢±Ç²è¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ò¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤ëÉ¬¸«¤Î±ÇÁüÆÃÅµ¤òÌó94Ê¬¼ýÏ¿¡£ÆÃÅµ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£4K UHD¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµ
²»À¼ÆÃÅµ
¡ý´ÆÆÄ ¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡¢Âè£±½õ´ÆÆÄ ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ô¥ó¥¹¥¯¥í¥Õ¥È¤Ë¤è¤ëËÜÊÔ²»À¼²òÀâ
¡ý´ÆÆÄ ¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡¢ÊÔ½¸ ¥¸¥ã¥Ù¥Ä¡¦¥ª¥ë¥»¥ó¡¢»ë³Ð¸ú²Ì´Æ½¤ ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ô¥£¥Ã¥«¥êー¤Ë¤è¤ëËÜÊÔ²»À¼²òÀâ
±ÇÁüÆÃÅµ
¡ý¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
¡ýÌ¤¸ø³«¥·ー¥ó
¡ý¥á¥¤¥¥ó¥°¡§¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±
¡ýNG¥·ー¥ó½¸
¡ú¥É¥í¥ì¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡ú¶²Îµ¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
¡ú¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Ø¤è¤¦¤³¤½
¡ú±£¤·¥Í¥¿¤òÃµ¤»
¢¨¡ú¤Ï4K UHD¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿
音声特典
¡ý´ÆÆÄ ¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡¢Âè£±½õ´ÆÆÄ ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ô¥ó¥¹¥¯¥í¥Õ¥È¤Ë¤è¤ëËÜÊÔ²»À¼²òÀâ
¡ý´ÆÆÄ ¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡¢ÊÔ½¸ ¥¸¥ã¥Ù¥Ä¡¦¥ª¥ë¥»¥ó¡¢»ë³Ð¸ú²Ì´Æ½¤ ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ô¥£¥Ã¥«¥êー¤Ë¤è¤ëËÜÊÔ²»À¼²òÀâ
映像特典
¡ý¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
¡ýÌ¤¸ø³«¥·ー¥ó
¡ü¥á¥¤¥¥ó¥°¡§¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±
¡ýNG¥·ー¥ó½¸
¢¨¡ü¤Ï¥Ö¥ëー¥ì¥¤¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ Amazon.co.jp¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·ー¥È3Ëç¥»¥Ã¥È/¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É3Ëç¥»¥Ã¥È ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¥¹¥¿¥ó¥É HMV,HMV¡õBOOKS online¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë TSUTAYA RECORDS¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー ¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥³¥¸¥Þ¡§B2¥µ¥¤¥º¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ý¥¹¥¿ー Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à)¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸ WonderGOO/¿·À±Æ²¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊW90¡ßH125¡Ë ¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊW64¡ßH91¡Ë ¥Ð¥ó¥É¥ëÆÃÅµ Amazon.co.jp¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2ÂÎ¥»¥Ã¥È/¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×/¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á/¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¿¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Ü¥È¥ë/¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È/¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥° ¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshinweb¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à)¡§¥ï¥Ã¥Ú¥ó3¼ï¥»¥Ã¥È
4K UHD¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È 7,590±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD ¥»¥Ã¥È 5,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£2025Ç¯12·î3ÆüÈ¯Çä¡£
